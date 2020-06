Baby Etchecopar. Un hombre de definiciones fuertes, a principios de junio contó que había hablado con el ex presidente Mauricio Macri y que éste le pidió apoyar a Alberto Fernández para que no sea víctima de conflictos internos. Y más adelante cayó en el exabrupto en la mesa de Juana Viale, al señalar que “Hay que poner las bolas arriba de la mesa y hay que empezar a hablar sinceramente. Hoy, Cristina Kirchner, dense cuenta y no le busquemos la dialéctica: es el cáncer de la Argentina”.