-Todavía no se terminaron los estudios para saber si es efectivo. Esto es un proyecto de investigación, donde uno de los objetivos es verificar la eficacia. del plasma y su seguridad. Nosotros vemos que a las 24 horas de transfundirse la primera unidad, según reportes, los pacientes tienen mejoría en la fiebre o dejan de tenerla. Pero no sabemos si alcanza para que se curen. Eso se podrá estudiar cuando haya una gran cantidad de pacientes. Lo ideal sería comparar este tratamiento con otro, o con lo que se llama un grupo de control, a los que no se les debería dar ningún tipo de tratamiento. Pero se imagina que en este caso es imposible que a pacientes graves o moderadamente graves no se los intente salvar con todo lo que haya a mano.