“Marta dice que la atención en el IMB fue extraordinaria. No sabemos de protocolos médicos. La atención humana fue bárbara. Después de los cadáveres no sabemos si actuaron bien o mal. No estuvimos en la exhumación. Mi suegra está bien con los médicos y sigue atendida por Daniel Navarro. Marta tenía habitación con dos puertas. Los enfermeros con ella entraban protegidos, se preparaban ”, contó este familiar, que prefirió no revelar públicamente su identidad.