En ese momento, Zurita tomó a su hija en brazos y escapó por un ventanal hacia una casa contigua. “Ahí vi dos tipos más que estaban del otro lado, venían con ella, y uno me gritaba ‘te vamos a agarrar hija de puta'”, relató. “Empecé a gritar, me metí en la casa de al lado, la abracé a mi hija y nos escondimos atrás de una pared. Ahí vino un chico de seguridad y vi un auto que salió arando. Era ella que se había llevado mi celular y se había robado mi camioneta. Pero no me vino a robar, ella es millonaria”, continuó.