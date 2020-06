“La violencia arrancó en Buenos Aires con agresiones e insultos. Se aprovechó de que acá yo no tenía a nadie. Cuando pasaba eso, me volvía para Colombia porque me daba miedo por mi vida estar sola acá. Tenía miedo de que pasara algo peor. Pero después volvía, me buscaba con sus palabras y cambios y yo caía”, dijo Cortés en el programa Los Ángeles de la Mañana (Canal 13).