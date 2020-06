-A ver, contextualicemos. Un colega de ustedes, Antonio Novak, me preguntó el día después de la marcha de los anti cuarentena qué pasaría si nosotros directamente liberamos totalmente la cuarentena. Yo lo remití a las imágenes que los medios se cansaron de mostrar en los últimos meses. No yo, los medios (aclara tajante). Las imágenes de cuerpos apilados, fosas comunes y todas aquellas que habían mostrado en las últimas semanas, para decirle que lo que no queríamos es que aquello que los medios del mundo habían mostrado tan profusamente quedara impregnado en la retina y en la memoria de los argentinos, porque esa es una situación tremendamente traumática. Entonces, en realidad, los que muestran esas imágenes masivas y horribles -y que no queremos para la Argentina- son los medios, no yo. Lo que habría que repensar es el modo de comunicar en general. Lo que yo remití es que no queremos esas imágenes tan horribles para la Argentina.