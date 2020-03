“Hace dos meses estaba teniendo mi vida normal en Wuhan. Estaba asistiendo a la Universidad, todo era normal. Ya sabíamos que existía el virus, pero estábamos tomando recaudos, no estábamos en lugares aglomerados. Luego de un par de días el virus se empezó a extender y a desarrollar con mucha velocidad, en un momento en que no sabíamos nada. No sabíamos si estaba en el aire, no sabíamos si estaba en las cosas. No salíamos por miedo. No sabíamos qué te hacía el virus, ni qué no te hacía. Se dispusieron un montón de medidas del gobierno chino que ayudaron. Pero, obviamente, a ellos no les dió el tiempo hasta saber qué pasaba, cómo se distribuía y cómo podía pararse.