El festejo íntimo de cumpleaños de Sabrina Rojas junto a José Chatruc y sus amigos: beso romántico y postres especiales

El festejo de cumpleaños de Sabrina Rojas junto a José Chatruc

En las últimas horas, Sabrina Rojas decidió festejar su cumpleaños en una íntima celebración junto a su pareja José Chatruc y sus amigos más cercanos. Entre muestras de cariño, besos apasionados y deliciosos postres, la modelo vivió una noche inolvidable junto a sus seres queridos.

A través de sus redes sociales, Rojas compartió con su millón de seguidores el detrás de escena del festejo. Todo comenzó cuando Martín Salwe, excompañero de Pasó en América, la filmó sentada en la cabecera de la mesa frente a una enorme torta cubierta por merengue y chocolate y una vela encendida. Mientras sus amigos cantaban, la cumpleañera cerraba sus ojos y apretaba sus manos con la intención de que su deseo se cumpliera.

PUBLICIDAD

Luego, Rojas se tomó una foto junto a sus compañeros de trabajo. “Siempre nosotros”, escribió Natalie Weber al publicar la story junto a Martín Salwe y Augusto Tartúfoli. Acto seguido, la celebración continuó. “A ver las parejas, la foto de las parejas. Pepe y Sabri, Nati y Mauro. Dale Pepe, foto de las parejas”, se lo escuchaba decir al locutor para organizar a los invitados.

Fue entonces cuando Chatruc terminó de servir el helado en los platos y sonrió junto a los seres queridos de Rojas. El exfutbolista lucía una remera blanca junto a un jean oscuro y zapatillas blancas, mientras que Rojas vestía un top negro con una camisa celeste con rayas blancas. Para cerrar, José y Sabrina cerrar el tierno momento con un romántico beso.

PUBLICIDAD

El romántico beso de José Chatruc y Sabrina Rojas en la intimidad de su hogar

Horas después del festejo, la modelo visitó Bondi Live, el streaming de Ángel de Brito. Allí, la conductora dio detalles de la celebración: “Fuimos a la casa de Pepe, fue el anfitrión. Cocina muy bien, no lo hizo ayer, hicimos asado, que no lo hizo él”.

Ante la consulta de Ángel sobre quién había preparado la comida, Sabrina afirmó: “Contrató gente porque él es muy espléndido”.

PUBLICIDAD

Días antes, en el marco del cumpleaños de su novia, Chatruc publicó un romántico mensaje. Apenas iniciado el 6 de mayo, el exfutbolista eligió Instagram para publicar una foto junto a Rojas y escribirle un saludo cargado de emociones y referencias personales. “¡Feliz cumple para mi compañera Sabrina Rojas! Paso a paso me dice la reina y para mí ¡es una frase de campeonato! Sé que el año pasado la rompiste, pero estoy convencido de que de ahora en más es todo para arriba. Espero poder acompañarte para que sigas brillando cada vez más. ¡Te amo, Rojas, sos por escándalo la 1! Pd: premio para mí que adelanté los tiempos”. Este gesto no solo fue una muestra de cariño sino también la confirmación de la solidez de la pareja y la importancia del acompañamiento mutuo en esta nueva etapa.

La formalización del noviazgo llegó tras varios meses de especulaciones y algunas pistas compartidas en redes sociales. El propio Chatruc narró en una entrevista en las últimas horas cómo se dio el momento clave en el que le pidió a Rojas que sea su novia. “Tuvimos una conversación, pero no me creía, me pedía que lo hiciera formalmente. Tuve que reiterar”, explicó entre risas, al dejar en claro el tono distendido y la complicidad que reina en la relación. Finalmente, ante la insistencia y la formalidad del pedido, Rojas aceptó el compromiso: “Me dijo que sí”.

PUBLICIDAD

El video documenta el anuncio del noviazgo entre Pepe Chatruc y Sabrina Rojas. Se observa a Chatruc en dos entrevistas, una junto a Rojas, donde confirma haberle pedido formalmente ser su novia. Posteriormente, un presentador de televisión discute la noticia en un estudio. Las escenas incluyen exteriores y un set de televisión. Este material corresponde a la cobertura mediática de un evento social en el ámbito del entretenimiento.

Remarcó además que la decisión de ser novios no es solo un gesto simbólico. “Con todo lo que implica ser novios, el respeto, la responsabilidad”, subrayó al referirse al sentido que ambos le otorgan a este nuevo estadio de la relación. La pareja, que ya había realizado viajes en solitario y se mostraba unida en distintas ocasiones, eligió así dar oficialidad a un vínculo que ambos consideran serio y comprometido.