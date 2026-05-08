Sociedad

Se realizó por primera vez un Índice de Ciudades Argentinas: cuál encabezó el ranking y el listado completo

El informe comparó 43 ciudades del país a través de 17 indicadores, separados en tres dimensiones

Guardar
Google icon
Vista aérea de una ciudad densamente construida con edificios. Primer plano con zonas verdes y árboles. Al fondo, un complejo industrial junto a un cuerpo de agua
Bahía Blanca lidera el Índice de Ciudades Argentinas 2026 con 68 puntos sobre 100 (Facebook)

Se realizó por primera vez un Índice de Ciudades Argentinas, una herramienta de diagnóstico que midió y comparó el desempeño de 43 ciudades del país a través de 17 indicadores organizados en tres dimensiones: desempeño económico, cohesión social y calidad del hábitat urbano.

La ciudad de Bahía Blanca encabezó la lista. Obtuvo 68 puntos sobre 100, el puntaje más alto del ranking, aunque ese número en sí mismo constituye el dato más revelador del informe: ninguna ciudad argentina superó ese umbral.

PUBLICIDAD

El índice, elaborado por la consultora Enclave, evaluó todas las capitales de provincia más un conjunto de ciudades intermedias de relevancia nacional.

Los 17 indicadores incluyen seguridad ciudadana, oferta sanitaria, educación, espacio público, conexión física, conexión digital, cohesión social, emergencias climáticas, costo de vida, oferta de ocio, servicios financieros, suelo industrial, simplicidad administrativa, empresarialidad, disponibilidad energética, RIGIs y transparencia. El de mayor peso dentro de la metodología es empresarialidad (15%), seguido por conexión física (12%) y seguridad (8%).

PUBLICIDAD

Detrás de Bahía Blanca, el top 10 quedó conformado de la siguiente manera:

  • Córdoba (66 puntos).
  • Mendoza (65).
  • Río Cuarto (64,5).
  • CABA (63).
  • Santa Rosa (62).
  • Rosario (61).
  • Rafaela (59,5).
  • Santa Fe (59).
  • Godoy Cruz (59).

Las diez ciudades mejor posicionadas pertenecen al corredor central del país, que abarca la zona productiva agropecuaria núcleo y las provincias de San Luis y Mendoza. En el extremo opuesto, Lomas de Zamora cerró el ranking con 32 puntos, y otras cinco ciudades del Norte Grande figuran entre las diez peores posicionadas.

Infografía sobre el ranking de ciudades argentinas 2026. Muestra un mapa de Argentina con datos, gráficos e iconos, destacando a Bahía Blanca con 68 puntos.
El ranking destaca al corredor central del país como la zona con mejores índices de desempeño económico, social y urbano (Imagen Ilustrativa Infobae)

“No se trata de una casualidad ni de una fatalidad geográfica. Es el resultado acumulado de décadas de asimetrías en la inversión pública, la infraestructura y las oportunidades económicas”, señaló Fabio Quetglas, ex diputado nacional y socio fundador de Enclave, al referirse a la concentración de los peores resultados en esa región.

Quetglas también subrayó la vocación del instrumento: “La idea es que este instrumento funcione como una brújula para que los gobiernos locales puedan identificar con claridad cuáles son sus déficits y cómo abordarlos”.

Uno de los hallazgos que emerge con más fuerza del informe es la disociación entre dinamismo económico y bienestar social. Neuquén lidera el perfil económico con 31 puntos, seguida por Rosario (27), Rafaela (25), Santa Fe (24) y Mendoza (22). Pero ese liderazgo económico no se traduce en mejores condiciones de vida: en perfil social, las posiciones de avanzada las ocupan Bahía Blanca y Ushuaia (22 puntos cada una), Río Gallegos (21), Tandil (20,5) y Trelew (20).

Rafaela es la única excepción a esa lógica: figura entre las cinco ciudades con mejor perfil económico y, al mismo tiempo, es la única donde el costo de la vivienda no está sesgado al alza.

Vista aérea del Obelisco de Buenos Aires en el centro de la Avenida 9 de Julio, rodeado de tráfico y edificios urbanos bajo un cielo azul claro
La Ciudad de Buenos Aires se encuentra 5ª en el ranking

En materia de seguridad, solo cuatro ciudades alcanzaron el puntaje máximo: Santa Rosa, Ushuaia, Bahía Blanca y Goya. Las cuatro tienen entre 100.000 y 250.000 habitantes, un rango poblacional que, según el informe, parece favorecer la gestión de ese indicador.

En el indicador de cohesión social —que mide acceso al agua potable e informalidad urbana—, 15 ciudades obtuvieron el puntaje pleno de 8 puntos, mientras que ocho quedaron en cero: Corrientes, San Miguel de Tucumán, Concordia, Formosa, Bariloche, La Plata, Resistencia y Zárate.

La informalidad urbana también arroja datos que el informe destaca como una demostración de que la gestión territorial puede marcar diferencia. Solo tres ciudades tienen menos del 1% de su población en barrios populares: San Juan (0,20%), Godoy Cruz (0,50%) y Rafaela (0,95%). El informe apunta que esa diferencia es medible y atribuible a decisiones de gestión, no a condiciones estructurales inevitables.

La conectividad física expone otra brecha: CABA fue la única ciudad que alcanzó el puntaje máximo de 12 puntos en ese indicador, lo que el informe describe como una demostración de insuficiencia infraestructural de largo plazo en el resto del país. En hábitat urbano, en tanto, lideran las denominadas “capitales económicas accesibles”: Bahía Blanca, Catamarca, Salta, La Rioja, Santiago del Estero, Córdoba y Rosario, ciudades que combinan oferta urbana con costos de vida razonables.

La metodología del índice se apoya en 170 fuentes y 26 ítems de medición. Los puntajes se calculan en función de umbrales definidos, lo que permite comparar resultados entre ediciones con independencia del desempeño de las demás.

Temas Relacionados

Índice de Ciudades ArgentinasBahía BlancaÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Es el primer santuario interespecie del país, alberga a más de 850 animales y necesita ayuda para subsistir

“El Paraíso de los Animales” fue creado hace más de 30 años por Gabriela Bezeric con el fin de “rescatar, cuidar y proteger animales víctimas del maltrato y del consumo humano”

Es el primer santuario interespecie del país, alberga a más de 850 animales y necesita ayuda para subsistir

“Ella agonizaba y él buscaba las llaves para irse”: el testimonio que complica al acusado del caso Rocío Alvarito

Un agente de la Secretaría de Seguridad de La Plata declaró que el acusado mostró actitudes extrañas mientras la víctima seguía con vida tras caer del balcón

“Ella agonizaba y él buscaba las llaves para irse”: el testimonio que complica al acusado del caso Rocío Alvarito

El “juego de las sillas” y la nueva élite: el 57% de los padres teme que sus hijos vivirán peor que ellos

En su columna para Infobae a la Tarde, Martín Lousteau desentrañó la dinámica de la concentración de poder, la crisis de movilidad social y el surgimiento de una nueva élite, en un escenario de creciente pesimismo sobre el futuro económico de las próximas generaciones

El “juego de las sillas” y la nueva élite: el 57% de los padres teme que sus hijos vivirán peor que ellos

Tragedia en un campo de Corrientes: un rayo mató a un capataz rural que arreaba ovejas

El hombre se encontraba trabajando en una estancia de la localidad de Sauce. El accidente se dio en medio de una tormenta eléctrica que afectó a gran parte de la provincia

Tragedia en un campo de Corrientes: un rayo mató a un capataz rural que arreaba ovejas

Condenaron a un hombre que vendía licencias de conducir “a pedido” por redes sociales: cómo lo descubrieron

El sospechoso fue a un juicio abreviado acusado de liderar una banda que producía y comercializaba registros apócrifos. El caso

Condenaron a un hombre que vendía licencias de conducir “a pedido” por redes sociales: cómo lo descubrieron

DEPORTES

El argentino Faustino Oro hizo tablas en Cerdeña y quedó a un paso de convertirse en Gran Maestro de ajedrez

El argentino Faustino Oro hizo tablas en Cerdeña y quedó a un paso de convertirse en Gran Maestro de ajedrez

Sorpresa en el Masters 1000 de Roma: Novak Djokovic cayó ante el 79° del mundo en su regreso tras una lesión

Recibió un brutal golpe y siguió jugando con la nariz quebrada: la dura infracción que sufrió una figura del handball

La importante mejora aerodinámica de Alpine que retorna al “viejo DRS”: cómo influyó en Colapinto y los motivos del cambio

Francisco Cerúndolo venció con autoridad a Alejandro Tabilo y avanzó a la tercera ronda del Masters 1000 de Roma

TELESHOW

Myriam Bunin le respondió a Araceli González tras su charla con su hija: “La nota la opacó ella, anuló a Florencia”

Myriam Bunin le respondió a Araceli González tras su charla con su hija: “La nota la opacó ella, anuló a Florencia”

Lali se sumó al encuentro de las cantantes argentinas para recibir a una invitada especial: “Bienvenida siempre”

La propuesta íntima de Gladys La Bomba Tucumana a Manuel Íbero en Gran Hermano: “Te autorizo a que me comas la boca”

El romántico saludo de Nico Vázquez a Dai Fernández en su primer cumpleaños como novios: “En todo y más”

Vuelve un clásico de la televisión argentina: nostalgia, polémica y una nueva historia en marcha

INFOBAE AMÉRICA

Cómo las gotas de agua explotan al evaporarse y por qué ese hallazgo podría cambiar la nanotecnología

Cómo las gotas de agua explotan al evaporarse y por qué ese hallazgo podría cambiar la nanotecnología

El enigma que prende la cancha: ¿quién es Kait Nassin?

Caleb Orr encabezará visita de EE.UU. a El Salvador y Honduras para explorar oportunidades en diversos sectores

Panamá detecta caso importado de sarampión tras ingreso por Bocas del Toro

Qué dicen los expertos sobre los documentos ovni que Estados Unidos hizo públicos: “Fenómenos imposibles de explicar”