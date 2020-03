Lo que siguió se transmitió en vivo por televisión. Llamas empezó a increpar a los periodistas y a quejarse por la presencia de las cámaras. “Alejate, alejate. No te me acerques. Vos no tenés barbijo, me estás hablando y me estás escupiendo”, les dijo. “Ustedes deberían estar en sus casas. Acá estamos en cuarentena todos, muchachos”.