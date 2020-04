Antes de cerrar y más allá de que ella se lo tomó con humor, no quiso dejar de hacer referencia a la problemática del bullying: “Todo el mundo lo sufre o lo sufrió, hay que tratarlo de manera positiva ya que esta gente que habla mal no aporta. Hay que seguir y salir a cantarle a la vida. En el video que hice, solo cinco personas eran cantantes, los demás no, con lo cual el mérito es doble: alguien que no canta se animó a hacerlo y hay que cantarle a la vida, creétela, creá tu mundo, sos dueño de tu metro cuadrado, hacé en él lo que quieras y que el resto critique, que si critica es porque no hace”.