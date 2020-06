Ahora bien, ¿por qué se presentaron otras ofertas por los termocicladores? Mazzone le explicó a Infobae que “el encuadre de la contratación fue de adjudicación simple por emergencia, no por exclusividad. Esa licitación también contemplaba la adquisición de otros equipos para los cuales no se preveía marca. Eran tres renglones: los termocicladores, con marca; las cabinas de seguridad biológicas de marca abierta; y un ultrafreezer de -80° también de marca abierta. Para los dos últimos hubo varias ofertas. Para el renglón uno se pedía que fuera Bio Rad. Si en el país hubiera diez proveedores de esa marca, se podrían haber presentado los diez. Pero se presentó otra firma, Lovob y Cía S.A, porque la adjudicación simple por emergencia no evita que lo hagan otros proveedores. Se podía haber presentado Bioquímica S.R.L”., que también vende termocicladores, sin embargo lo hizo para los renglones 2 y 3, porque sabía que para el 1 no había competencia”.