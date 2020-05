“No iría a la mesa de Mirtha. Me lo propusieron, pero no, yo ya estoy retirada. Sería lindo un programa con los tres hermanos, pero yo no voy a ir. Una cosa es una fotografía cuando vas al cumpleaños de Mirtha y otra cosa es estar sentada en una mesa tres horas”, aclaró una de las escasas veces que dio una nota al aire. Esa vez el conductor Carlos Monti le preguntó: “¿Vos le tenés miedo a Mirtha, le tenés miedo a tu propia hermana?”. Pero ella respondió: “No me hagas reír, Carlitos. No, no le tengo miedo a Mirtha. Ella conoce tanto de mi vida como yo de la suya”.