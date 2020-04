- No me parece mal que vengan a trabajar médicos extranjeros, pero sí creo que deben rendir un examen de reválida, como se nos exige a nosotros cuando vamos a trabajar a otros países . Este no es un tema político porque vienen de Cuba. Diría exactamente lo mismo si llegaran de Chile o de España . Por otro lado, creo que si a los médicos argentinos les ofrecieran condiciones y un sueldo adecuado, muchos profesionales de la salud argentinos que no están ejerciendo, aceptarían trabajar. Si uno ofrece sueldos que no están a al altura de la tarea riesgosa en medio de una pandemia, entonces puede ser que no tenga candidatos.