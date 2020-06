Según la causa, Samanta iba al volante esa tarde. En el medio de su trayecto, pinchó una rueda y llegó hasta la banquina. Se dispuso a tomar las medidas de seguridad, balizas y demás. No los tenía: el auto que le prestó su amiga no venía con los implementos necesarios para un accidente. La pregunta fue simple: ¿acaso Samanta era responsable por no tener elementos de seguridad en un auto prestado de emergencia?