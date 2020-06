Paz agredió a un empleado de seguridad de la torre Rosales Park Tower que lo había denunciado por no cumplir con el protocolo de aislamiento obligatorio después de regresar de Estados Unidos. La salvaje golpiza quedó ocurrió el 14 de marzo y quedó registrada en una cámara de seguridad y se viralizó. “¡¿Me estás amenazando, la c… de tu madre? ¿Vos me estás amenazando a mí, vos me estás amenazando a mí? Me dijiste que me ibas a poner una multa, me estás amenazando!”, se escucha a Paz increpar al guardia de seguridad.