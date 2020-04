“La gente se piensa que los que hacemos las pymes somos locos que hacemos proyectos divertidos y nos queremos jugar con la plata de los demás. No, pymes son los restaurantes, las farmacias, los que nos dan servicios, somos todos. Miro la tele y no lo puedo creer. Quiero vayan al Conurbano para ver cómo vive la gente. Se están muriendo de hambre y la gente no tiene trabajo. Los préstamos no se los dan a nadie, ¿qué van a hacer con esa guita los bancos?, ¿a quién se la van a dar, que están esperando? Yo me arreglo, no lo digo por mí, pero no conozco a nadie que le hayan dado un préstamo”, finalizó Fernández.