Política

Alberto Weretilneck y Raúl Jalil: “El escándalo Adorni no cambia el reclamo por una agenda federal”

Los gobernadores de Río Negro y Catamarca analizaron en Infobae al Regreso los desafíos de gestionar en un país atravesado por tensiones políticas, reclamos por mayor federalismo y la urgencia de reformas estructurales

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Los gobernadores Weretilneck y Jalil consideran que el escándalo Adorni no afecta la agenda federal ni el vínculo con el gobierno nacional

En una entrevista para Infobae al Regreso, los gobernadores de Río Negro y Catamarca relativizaron el impacto político del escándalo Adorni sobre la relación bilateral con el gobierno nacional y describieron los desafíos de gestión, inversión y desarrollo en sus provincias.

Durante la charla, Alberto Weretilneck sostuvo: “No siento que nos esté afectando en lo que es la relación bilateral, teniendo en cuenta la particularidad que tiene este gobierno de su mirada de las provincias”.

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Raúl Jalil coincidió: “No nos afecta tanto. Tenemos mucho vínculo con el ministro del Interior, Santilli, también con el ministro Luis Caputo, que es el que interactúa en minería, energía y obras”.

La gestión provincial ante el escándalo Adorni

Al abordar el caso Adorni, Weretilneck aclaró: “Nuestro vínculo esencialmente está a través del Ministerio del Interior, de Diego Santilli y de las áreas energéticas, que son las que más trabajamos. No hemos pasado nuestro vínculo por la Jefatura de Gabinete”.

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(Infobae en Vivo)
Alberto Weretilneck destaca que la relación con el Ejecutivo se canaliza principalmente a través del Ministerio del Interior y áreas energéticas (Infobae en Vivo)

Según el mandatario rionegrino, “es un gobierno que a las provincias prácticamente no las ha tenido en cuenta en cuanto a su desempeño de las distintas áreas”. Para él, la gestión provincial depende de “las prioridades que te plantea el Gobierno nacional”.

Jalil, por su parte, remarcó la centralidad de los ministerios técnicos: “Tenemos mucho vínculo con Santilli y con Caputo, que es quien maneja minería, energía y obras. Por ahora no ha afectado el escándalo”.

Consultados sobre la evolución del vínculo con la Casa Rosada, Weretilneck fue tajante: “Si hablamos de las finanzas públicas, ha sido muy complejo para nosotros. Empezamos con la eliminación del FONID, seguimos con los fondos directos. Hoy, la infraestructura vial es crítica: recién hace quince días el Gobierno tomó la definición de transferir las rutas a las provincias y ahora estamos empezando la negociación”.

En ese sentido, subrayó: “Es un gobierno que no tiene la concepción federal que podrían haber tenido gobiernos anteriores. Entonces uno tiene que enfocar la acción de la provincia a partir de las prioridades que te plantea el Gobierno”. Jalil compartió el diagnóstico: “El régimen de grandes inversiones (RIGI) ha acelerado la velocidad de las inversiones y mejora el empleo, que es para lo que uno está trabajando”.

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Raúl Jalil resalta la importancia de los ministerios técnicos y el impacto positivo del régimen de grandes inversiones en Catamarca (Infobae en Vivo)

Inversión, empleo y el desafío de la infraestructura

Weretilneck destacó que “Río Negro va a ser la puerta de salida de lo que es Vaca Muerta. La primera provincia en adherir al RIGI. Es uno de los grandes aciertos del Gobierno, que nos permite tener distintos emprendimientos y actividades”. Jalil aportó la visión norteña: “En Catamarca acompañamos el régimen de grandes inversiones. Eso mejora el empleo y acelera el desarrollo”.

La conversación giró hacia la infraestructura. “El 95% de lo que ingresa y egresa de Vaca Muerta pasa por Río Negro. Ruta 22 lleva 20 años sin que ningún gobierno nacional haya terminado la obra”, planteó Weretilneck.

Jalil agregó: “Catamarca tiene mil doscientos kilómetros de ruta nacional y Tucumán 600. Hay que ver el estado de las rutas y en qué momento arranca el gobierno de Milei. Se está dialogando, pero no a la velocidad que nos gustaría”.

Respecto a la recaudación y la coparticipación, Jalil detalló: “La caída de la recaudación se ha desacelerado: antes caía el 9%, ahora el 4%. En Catamarca, la recaudación por regalías mineras se ha duplicado y también el precio del litio, mejorando un 30%”.

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Weretilneck señala que Río Negro será clave para Vaca Muerta, con la provincia como primera en adherir al régimen de inversiones (Infobae en Vivo)

Weretilneck precisó: “Para nosotros, el 60 % de los ingresos de la provincia son de coparticipación federal. La economía provincial está muy diversificada y en pleno crecimiento, pero la incidencia de la coparticipación es fuerte, con costos que se incrementan de manera permanente”.

Ambos coincidieron en la dificultad de sostener la obra pública y los servicios esenciales. Weretilneck confesó: “Hacemos malabares. Hay muchos temas que la provincia no puede dejar de hacer y no se trata de recortar o eliminar por eliminar. No podemos cerrar escuelas ni hospitales, al contrario, la demanda va creciendo”.

Seguridad, migración interna y futuro político

Entre los problemas prioritarios, Weretilneck identificó: “Sigue siendo la seguridad y la droga. El desafío de la lucha contra el narcotráfico es central. Vamos a crear una agencia especial porque consideramos que tenemos que actuar entre las dos jurisdicciones. No está dentro de las fuerzas federales la prioridad del narcotráfico en la Patagonia”.

Jalil, desde Catamarca, sumó: “Hicimos un estudio sobre la caída de la tasa de natalidad, que es muy importante. Hay que enfocarse en los pocos chicos que tenemos y cuidarlos de manera muy delicada. El problema de las adicciones es central”.

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Jalil informa la duplicación de la recaudación por regalías mineras y el 30% de aumento en el precio del litio en Catamarca (Infobae en Vivo)

Sobre salud, Weretilneck fue contundente: “Nos cuesta competir en algunos aspectos salariales, sobre todo con los médicos de especialidades. Hoy atendemos prácticamente a todos porque el hospital público dejó de ser solo para quienes no tenían obra social. El financiamiento es absolutamente provincial”.

De cara al mediano plazo, ambos mandatarios analizaron el rumbo político nacional. Weretilneck consideró: “El respaldo del pueblo argentino a Milei generó el fin del sistema tradicional político. Hay cosas que Milei está estableciendo que van a significar un punto de partida, como la política exterior y la estabilidad macroeconómica. Creo que la gente no va a permitir retroceder”.

Jalil coincidió: “Milei tuvo la inteligencia de ver que hay decisiones que la sociedad no va a permitir que se reviertan. El peronismo debe entender que no se puede decirle no a todas las iniciativas y tiene que recuperar una agenda federal”.

Sobre las PASO, ambos gobernadores manifestaron estar en contra. Weretilneck afirmó: “Nunca tuvimos PASO. Me parece que es un tema interno de cada partido”. Jalil completó: “Las decisiones políticas las tienen que resolver los partidos políticos”.

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