“Vi el título (de la nota de Dady Brieva); la verdad es que no lo he escuchado, no sé en qué contexto lo pudo haber dicho. (Pero) hay gente que se enamora de las ideologías. Es una ideología, por un país como Venezuela, no sé si lo dice para bien o para mal. La experiencia que tengo con Venezuela es que te coartan las libertades, no hay libertad de prensa, no hay Estado de derecho, no existe la democracia”, agregó.