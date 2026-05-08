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Frío polar y mucho viento: tras el paso de la ciclogénesis, qué dice el pronóstico del tiempo para el fin de semana

En Mar del Plata rige una alerta de color naranja y se esperan olas de hasta 7 metros de altura. En AMBA no hay advertencias a pesar de las fuertes ráfagas que se esperan

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Plano corto de un hombre de perfil con gorro de lana y bufanda gruesa que cubre su boca, vistiendo una campera acolchada, cruzando una avenida en Buenos Aires.
El viento intenso y el frío marcarán el clima del fin de semana, con mínimas entre 7 y 9 °C y máximas que no superarán los 17 °C (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde la tarde del jueves, la ciclogénesis que venía siendo pronosticada con días de antelación comenzó a activarse sobre el mar y se mantendrá en una posición muy próxima a la costa bonaerense por más de dos días. El sistema se distinguirá por viento fuerte y persistente con ráfagas de alta intensidad, con consecuencias directas para la provincia de Buenos Aires y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), la Costa Atlántica y otras regiones del país.

En lo que respecta a CABA, durante la noche del jueves se podrían dar algunas lluvias, dispersas y de muy poca intensidad. La situación, de acuerdo con los datos del Sistema Meteorológico Nacional (SMN), se mantendrá hasta la mañana del viernes, con probabilidades que no superan el 40%.

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Sin embargo, lo que comenzará a afectar al área del AMBA no son más las tormentas. Desde el viernes, el fin de semana y el comienzo de la próxima, los días estarán marcados por el frío otoñal y jornadas de fuertes ráfagas de viento.

Infografía del pronóstico del tiempo de 5 días en CABA. Muestra íconos climáticos, temperaturas y detalles de viento y lluvia sobre la silueta de Buenos Aires.
El pronóstico del tiempo anuncia un descenso de temperaturas y ráfagas de viento intenso en la provincia de Buenos Aires y el AMBA (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según indicó el medio especializado Meteored, a medida que avance el viernes, el viento del sudoeste se desplazará sobre la provincia bonaerense e instalará un ambiente invernal en toda la provincia, con alcance hasta el AMBA.

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Las temperaturas mínimas rondarán los 8 °C y las máximas no superarán los 14 °C. A eso se sumarán ráfagas del sudoeste-oeste de entre 50 y 70 km/h, baja sensación térmica y tiempo inestable a lo largo de toda la jornada.

La alerta por viento para el sur bonaerense estará vigente desde el jueves hasta el sábado, inclusive, con ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h y velocidades sostenidas de entre 35 y 50 km/h, según consignó el SMN.

El organismo emitió una alerta amarilla. Para el sur y centro del Gran Buenos Aires. Si bien dentro del AMBA no hay alerta, el viento estará presente.

En cuanto a las temperaturas, el sábado la mínima será de 9 °C y la máxima tocará los 14 °C. Para el domingo, cuando el viento se vaya y salga el sol, la máxima alcanzará los 16 grados, pero la mínima será aún más baja que las jornadas previas: 7 grados.

El comienzo de la próxima semana seguirá la misma tendencia: lunes y martes con máximas que estarán oscilando los 17 grados, mientras que la mínima estará entre 7 y 9 °C.

Mar del Plata y la costa bonaerense, en el centro del fenómeno

La zona costera bonaerense, sobre todo en Mar del Plata, será la más expuesta durante el paso del sistema. Meteored precisó que entre la noche del viernes y durante el sábado, la marejada ciclónica elevará el nivel del mar de forma pronunciada.

Sobre ese nivel de crecida se sumará la altura de las olas, que fluctuará entre los 3 y 7 metros según el momento del día y la morfología de la costa.

La ciudad de Mar del Plata, además, viene de sufrir destrozos y anegaciones por las intensas tormentas que se dieron durante la madrugada del jueves.

En total, se acumularon alrededor de 105 milímetros

Ante esa perspectiva, el medio recomendó no circular por la zona costera bonaerense hasta que los efectos del ciclón extratropical hayan cesado por completo, abarcando el cierre de la semana y el inicio del fin de semana.

En alta mar, el panorama será más extremo. De acuerdo con Meteored, el centro de baja presión alcanzará su punto de mayor profundización en la noche del viernes. En ese momento, el viento en alta mar registrará ráfagas huracanadas de 140 km/h y las olas podrían llegar a los 12 metros de altura, condiciones que representan un riesgo para cualquier tipo de embarcación.

Además, en toda la Costa Atlántica y hasta el sur de la provincia de Buenos Aires, se encuentra con alerta naranja por los fuertes vientos que se esperan. Algunas ráfagas alcanzarán los 80 km/h.

Más allá de CABA y la provincia bonaerense, el fenómeno también dejará su marca en otras regiones. Meteored señaló que las costas de Río Negro y Chubut recibirán vientos del sector sur con velocidades de entre 50 y 70 km/h y ráfagas que podrían superar los 100 km/h en forma localizada. La dirección oeste de esas ráfagas provocará, a su vez, una bajante del nivel del mar en esas costas.

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