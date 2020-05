“No pregunté si me van a operar, me dijeron que no, no es urgente. Tengo que hacerme todos los estudios y seguir cuidadoso, como todo enfermo. Mañana a la mañana me voy, según me dijeron. Hace 30 años que vengo acá, está mi historia clínica, de mi obra social, conozco a todos los médicos”, indicó González García, quien no presentó fiebre ni problemas respiratorios .