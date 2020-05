La propuesta generó críticas por parte de la oposición y del sector empresarial. Al respecto, Vallejos consideró que “hay un enorme prejuicio ideológico”. “He leído y escuchado barbaridades que no tienen ningún sentido. He escuchado expropación, confiscación, control, quedarse con las empresas, la capitalización de las empresas no tienen nada que ver con eso” , declaró y agregó que en la Argentina, a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, “ya tiene participación accionaria en muchas de estas empresas y no apareció ningún cuco en todos estos años”.