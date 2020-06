Insaurralde habló de su enfermedad en 2013. Con una carta pública, se referió a “la importancia radical del hoy”. “Cumplo un año de la nueva vida que me dio Dios. El 19 de febrero de 2012 terminé el tratamiento de quimioterapia. Tras la lucha más dolorosa de mi vida, le había ganado a la enfermedad. Aún quedaba por realizarme una operación fundamental; sin embargo, aquel 19 de febrero sentí que volví a vivir. Ese día organizamos un carnaval, todos me decían que no podía ir, estaba casi sin defensas. Sin embargo, fui porque estaba tan pero tan feliz, tan pero tan lleno de vida. Ya nada será igual. La enfermedad (o mejor: el proceso para recuperarme) me marcó para siempre. ‘Hoy vivo feliz’. Esas tres palabras son claves para mí. ‘Hoy vivo feliz’. Vivo feliz porque estoy vivo. Y eso sucede hoy. Hay que aprender a entender esto. La importancia radical del ‘hoy’”.