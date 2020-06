“Hoy vienen por una empresa, y algunos empresarios se hacen los boludos. Me da vergüenza que sectores de la UIA estén especulando, no puede ser, busquemos a otros. Hay miles y miles de empresarios que no responden a esas burocracias, que saben que vienen por uno. No podemos permitir que sea tarde. Tengo acá la lista de las empresas expropiadas en Venezuela, y tengo el estado de las empresas expropiadas. La lista es enorme, son 2.200, de las cuales están funcionando cuatro. Las demás las hicieron bosta, las destruyeron”, arremetió la presidenta del PRO ante más de 600 fanáticos de Juntos por el Cambio que participaron del Zoom que tuvo a la ex ministra de Seguridad en el centro de la arenga.