Lali se sumó al encuentro de las cantantes argentinas para recibir a una invitada especial: “Bienvenida siempre”

Patricia Sosa, Lali, Lucía Galán y Manuela Bravo posan juntas y sonrientes en un ambiente relajado durante una velada social.

El grupo de cantantes populares argentinas tuvo una de sus habituales reuniones, generando un fuerte eco en redes sociales y medios debido al despliegue de talento y camaradería. El motivo central fue la visita de la cantante española Vanesa Martín a la Argentina, quien aceptó la invitación de Lucía Galán para compartir una velada íntima y distendida en su residencia, al que se sumó Lali Espósito como puente generacional. Las imágenes del encuentro, publicadas por las propias protagonistas, revelan el clima relajado y la cercanía entre artistas de distintas generaciones y estilos, marcando un momento singular en la escena musical y actoral local.

La casa de Lucía se transformó en el escenario de esta celebración, donde confluyeron reconocidos nombres de estilos y generaciones diferentes. Lali Espósito, Sandra Mihanovich, Patricia Sosa, Marcela Morelo, Katie Viqueira, Marita Novaro, Manuela Bravo y la humorista Connie Ballarini. La anfitriona, visiblemente emocionada, destacó el sentido de comunidad y el valor de compartir no solo el trabajo, sino también historias y afectos personales. La sucesión de fotografías deja ver risas, abrazos, gestos de cariño y complicidad en todos los rincones del living y el comedor, con la calidez de la madera y la decoración hogareña como telón de fondo.

PUBLICIDAD

Lali, Vanesa Martín, Katie Viqueira, Lucia Galán, Marcela Morelo, Marita Novaro, Patricia Sosa, Manuela Bravo, Connie Ballarini y Sandra Mihanovich posan juntas en una emotiva reunión de mujeres del espectáculo

La presencia de la española Vanesa Martín en Buenos Aires no solo motivó la reunión, sino que también fue celebrada como un acontecimiento especial para la música local. Varias de las asistentes aprovecharon para resaltar la importancia de su llegada, invitando al público al concierto programado. Manuela Bravo expresó: “Llegó la cantautora más importante a la Argentina. No se pierda su concierto 8 y 9 de mayo en el Gran Rex”, recibiendo una respuesta afectuosa de Martín: “¿¡Pero cómo eres tan linda!? Te leo los ojos, eres maravillosa, qué regalo de noche”.

El intercambio de elogios y muestras de cariño entre las artistas argentinas y la cantante española marcó la tónica de la noche. Patricia Sosa remarcó: “Encuentros hermosos. Qué lindo lo pasamos. Bienvenida siempre Vanesa Martín a la Argentina y a nuestras vidas. Hablamos muuuucho. Nos escuchamos, nos reímos, nos comprendemos, nos queremos. Somos de la misma madera”, expresó la ex La Torre, que tuvo unas palabras para la dueña de casa: “Lucía… sos lo más. La más grande anfitriona”.

PUBLICIDAD

Las reconocidas artistas Patricia Sosa, Sandra Mihanovich y Vanesa Martín comparten un momento de alegría durante su reciente reunión

El clima de la reunión dejó en evidencia la celebración de la amistad y el compañerismo entre artistas. Lucía Galán, como anfitriona, resumió el espíritu de la convocatoria: “Noche de colegas, pero sobre todo amigas. Compartiendo la pasión por nuestro trabajo e historias personales comunes a todas. ¡Las admiro y quiero!”. La respuesta de Vanesa fue inmediata y cargada de emoción: “Te amo, qué tipaza eres, qué pedazo de noche con todas. Os admiro, mujeres poderosas con el corazón en la boca, cómo me gusta estar cerquita de ti”.

La sensación de comunidad y apoyo mutuo fue un tópico transversal en los testimonios, con frases como la de Connie Ballarini, quien se dejó llevar por la energía de las cantantes: “¡Qué noche impresionante! Por favor, qué mujeres, lo que nos reímos. Qué placer compartir esa juntada con ustedes”.

PUBLICIDAD

Vanesa Martín abraza a Sandra Mihanovich en un emotivo encuentro que celebra la camaradería entre las destacadas artistas.

Las asistentes compartieron impresiones que dan cuenta de la intimidad y calidez del encuentro. Vanesa definió la velada como una “noche bonita, divertida, con una energía tan poderosa”, y valoró los “regalos que te da la vida” en referencia a los vínculos generados. Manuela Bravo, por su parte, reflejó el humor y la espontaneidad del grupo al publicar una foto junto a Lali: “Naaaa lo que me hiciste reír”, explicó con naturalidad.

A lo largo de la noche, el intercambio entre las presentes no solo giró en torno a la música y el trabajo, sino también a experiencias personales, anécdotas compartidas y la construcción de lazos que trascienden lo profesional.

PUBLICIDAD

Las imágenes difundidas en redes sociales y medios muestran a las participantes en distintos momentos de la noche, siempre en un ambiente distendido. El registro visual, sin dudas, refuerza la idea de una noche marcada por el afecto, la complicidad y la celebración de la amistad en el ámbito artístico.