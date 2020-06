Para Etchecopar, que Macri hable a través de su partido no es suficiente. Así, recordó el día que el ex presidente Raúl Alfonsín, en una misa celebrada en memoria a los caídos en la guerra de Malvinas, se subió al púlpito para contestar las acusación de monseñor José Miguel Medina. “Raúl contestaba todo”, dijo y convocó al ex mandatario a “que ponga los huevos arriba de la mesa y hable. Quiero que salga y me explique por qué nos dejó solos”.