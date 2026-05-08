Sociedad

La provincia de Buenos Aires, bajo alerta: más de 10 municipios suspendieron las clases y esperan fuertes vientos

La decisión responde al empeoramiento del clima pronosticado para las próximas horas. Entre las localidades afectadas se encuentran Mar del Plata, Bahía Blanca y Monte Hermoso

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La tormenta generó inundaciones en Mar del Plata en las últimas horas.

El avance del temporal sobre la provincia de Buenos Aires no da tregua. Hasta el momento, la mayoría de los municipios costeros decidió suspender las clases por las alertas meteorológicas que afectan a la región este viernes: se espera que algunas localidades enfrenten vientos de hasta 90 kilómetros por hora.

La advertencia alcanza a 13 provincias del país. Sin embargo, las zonas más comprometidas son las ubicadas en la franja que va desde General Alvarado hasta Carmen de Patagones, pasando por Bahía Blanca, Coronel Dorrego y Quequén, entre otras localidades.

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Para las zonas bajo alerta naranja, se esperan “intensos vientos del sudoeste con velocidades entre 50 y 70 km/h”, con ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora. En estos casos, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) recomienda buscar refugio bajo techo, alejarse de árboles y postes de electricidad y preparar una mochila de emergencia con linterna, radio, documentos y celular.

Las áreas bajo alerta amarilla, que abarcan gran parte de la provincia -incluidas Mar del Plata, Villa Gesell, Pinamar y La Costa-, esperan velocidades de entre 35 y 50 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h. También se recomienda evitar salir, asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, mantenerse alejado de puertas y ventanas, circular con precaución y no refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.

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mapa alertas
El mapa de las alertas por vientos.

“Hay suspensión de clases y trabajos de las Defensas Civiles en casi todos los municipios costeros”, precisó Fabián García, director de Defensa Civil de la provincia, en declaraciones a Infobae.

Según el informe de situación de la Provincia al que accedió este medio, hasta el momento suspendieron las clases Coronel Rosales, Monte Hermoso, Coronel Dorrego (en el balneario Marisol), Tres Arroyos ( Claromecó, Reta y Orense), Patagones, Bahía Blanca (a partir de las 12) y San Cayetano (por ahora en el turno mañana).

Le siguen: Lobería (en zonas costeras y rurales), General Alvarado, General Pueyrredón, Pinamar (turno mañana), Maipú en el mismo horario y con evaluación de continuidad. Necochea, en tanto, permanece en evaluación.

A las advertencias por vientos se suma otra por lluvias, vigente desde Coronel Vidal hasta Villarino. El área será afectada por precipitaciones persistentes, por momentos moderadas y, de manera localizada, fuertes. Se estiman valores acumulados de entre 15 y 30 milímetros. En las áreas bajo alerta naranja, en tanto, se prevén acumulados de precipitación de entre 30 y 70 milímetros.

Además de la suspensión de las clases, el temporal ya comenzó a afectar el tránsito. En Necochea, una de las localidades más golpeadas y donde hasta este jueves se habían acumulado unos 110 milímetros de agua, Vialidad Nacional interrumpió de manera total el tránsito sobre la ruta 228.

mapa alertas
Se esperan fuertes lluvias en la región.

La interrupción del tránsito iba a mantenerse, al menos, hasta las 8 de este viernes. En paralelo, las autoridades recomendaron evitar salidas y desplazamientos que no sean indispensables.

Hasta el momento, el operativo dejó un saldo de 24 personas evacuadas y autoevacuadas, sin reportes de heridos. Según medios locales, también se registraron caída de cables, cortes de luz y distintas situaciones de emergencia en barrios de Necochea y Quequén.

Mar del Plata y la costa bonaerense, en el centro del fenómeno

La zona costera bonaerense, sobre todo en Mar del Plata, será la más expuesta durante el paso del sistema. Meteored precisó que entre la noche del viernes y durante el sábado, la marejada ciclónica elevará el nivel del mar de forma pronunciada.

Sobre ese nivel de crecida se sumará la altura de las olas, que fluctuará entre los 3 y 7 metros según el momento del día y la morfología de la costa. La ciudad de Mar del Plata, además, viene de sufrir destrozos y anegaciones por las intensas tormentas que se dieron durante la madrugada del jueves.

Ante esa perspectiva, Meteored recomendó no circular por la zona costera bonaerense hasta que los efectos del ciclón extratropical hayan cesado por completo, abarcando el cierre de la semana y el inicio del fin de semana.

En alta mar, el panorama será más extremo. De acuerdo con el medio, el centro de baja presión alcanzará su punto de mayor profundización en la noche del viernes. En ese momento, el viento en alta mar registrará ráfagas huracanadas de 140 km/h y las olas podrían llegar a los 12 metros de altura, condiciones que representan un riesgo para cualquier tipo de embarcación.

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