El Salvador

Más del 80% de los salvadoreños celebrará el Día de la Madre, según la Defensoría del Consumidor

En el marco del incremento de compras para la celebración, la institución ejecutó inspecciones dirigidas a garantizar la transparencia de precios y el respeto a los derechos de compradores en comercios y plataformas digitales

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Un joven con camisa estampada abraza a una mujer sonriente con blusa floral, quien sostiene un regalo y un globo rojo en forma de corazón.
Más del 80 % de salvadoreños manifestó su intención de celebrar el Día de la Madre, aumentando la demanda comercial en el país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Defensoría del Consumidor ejecuta desde inicios de mayo una serie de operativos de verificación de precios en comercios del área metropolitana de San Salvador, en respuesta al aumento de la actividad comercial por el Día de la Madre.

El presidente de la institución, Ricardo Salazar, recorrió este viernes un centro comercial donde se concentran las inspecciones. Según la propia Defensoría, más del 80 % de los salvadoreños manifiesta que celebrará esta fecha, lo que incrementa la demanda de productos y servicios.

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De acuerdo con la institución, estos controles se enmarcan en el compromiso de proteger el poder adquisitivo de las familias en una de las festividades más relevantes.

“El Día de las Madres es una importante celebración al interior de las familias salvadoreñas y es así como nuestra institución realiza, a escala nacional, un despliegue para defender los derechos de los consumidores”, expresó Salazar en declaraciones recogidas por la Secretaría de Prensa.

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La Defensoría del Consumidor intensificó operativos de verificación de precios en San Salvador por el Día de la Madre. (Cortesía: Secretaría de Prensa)
La Defensoría del Consumidor intensificó operativos de verificación de precios en San Salvador por el Día de la Madre. (Cortesía: Secretaría de Prensa)

El operativo busca asegurar que los establecimientos respeten las disposiciones de la Ley de Protección al Consumidor, como la exhibición clara de precios, la coincidencia entre el precio ofertado y el cobrado, así como la vigencia y el etiquetado de los alimentos.

En las inspecciones, la institución también verifica que los comercios informen a los clientes sobre las garantías y condiciones de los productos, tanto en ventas presenciales como digitales.

La mayoría celebrará en casa y el 69 % comprará en centros comerciales

Según la Defensoría del Consumidor, un 47 % de los consultados planea celebrar el Día de la Madre en casa y un 27 % en algún restaurante. El estudio añade que más del 30 % de los encuestados tiene previsto comprar arreglos florales, prendas de vestir, pasteles o perfumes, entre otros obsequios, y que un 69 % realizará estas compras en centros comerciales.

La recomendación central de la Defensoría del Consumidor para la población es informarse antes de cualquier adquisición. “La principal recomendación que nosotros damos a todos los consumidores es que realicen las compras debidamente informados de los términos, de las condiciones, que consulten en el caso de las compras en línea las características de los productos”, reiteró el presidente del organismo.

La entidad informó que difundirá comparativos de precios de productos como pasteles y arreglos florales a través de sus redes sociales, para que los consumidores tengan acceso a información actualizada y puedan decidir con mayor certeza dónde comprar.

Infografía del impacto del Día de la Madre en el consumo salvadoreño, mostrando una familia y gráficos sobre celebraciones y hábitos de compra.
La encuesta de la Defensoría reveló que el 47 % celebró en casa y más del 30 % compró prendas, pasteles, flores o perfumes como obsequio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consumidores y comerciantes expresaron su apoyo a este tipo de iniciativas. Alma Buendía, visitante de un centro comercial capitalino, comentó: “Nos están dando la seguridad que lo que compramos está en los precios justos y no pagamos más”.

La Defensoría del Consumidor anunció que mantendrá los operativos durante los días previos y posteriores a la festividad, con el objetivo de garantizar que se respeten los derechos de los consumidores y que la ciudadanía cuente con información suficiente para tomar decisiones de compra informadas.

Los resultados de las inspecciones y los datos de precios seguirán actualizándose para mantener a la población salvadoreña actualizada durante la festividad.

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