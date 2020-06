Entre otros temas referidos a las distintas disciplinas deportivas que hay en el país, dejó su mirada sobre lo ocurrido con Deportivo Riestra, el equipo de Primera Nacional que durante los últimos días se descubrió que realizó entrenamientos en su predio sin recibir autorización: “No vi las imágenes, vi la noticia. Creo que hay que ser muy cuidadoso porque un plantel de fútbol nuclea a no menos de 20 jugadores y eso no está bueno. Además, los médicos señalan que hay un efecto spray, por eso la recomendación de estar a un metro y medio de distancia. Cuando se hace deporte, existe también es efecto, y con el correr el efecto hace que las partículas vuelvan para atrás. No tengo idea de cómo lo hicieron, pero hay que ser prudente”.