Esta no es la primera vez que expresa su tristeza por el difícil momento que está atravesando. En un Instagram live con Agustina Casanova, periodista de Telefe Noticias, afirmó: “Me separé y me pegó la angustia. No fue angustia oral, me pegó como la angustia que se me cerró el estómago. Pasé por un proceso y sigo pasando por esta situación, que al principio era el masoquismo a full de ponerme a ver fotos y videos y cosas. Pero también me permití y entendí que necesitaba pasar por eso, hasta que yo misma, dije: ‘ya está, acá está’".