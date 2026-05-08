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El feroz descargo de la esposa de Federico Valverde tras el escándalo en el vestuario del Real Madrid: “¿Quieren ver sangre?”

Mina Bonino realizó un posteo en su cuenta de Instagram luego del incidente en el que estuvo involucrado el futbolista uruguayo

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Un hombre con gorra negra y sudadera oscura y una mujer con cabello largo sonríen directamente a la cámara frente a cortinas rojas y sillas pequeñas.
Mina Bonino y Federico Valverde (Imagen Ilustrativa Infobae)

El episodio reciente de violencia en el vestuario del Real Madrid, que involucró a Federico Valverde y Aurelién Tchouaméni, generó una oleada de reacciones dentro y fuera del club. La consecuencia más inmediata fue la confirmación médica de un traumatismo craneoencefálico para el futbolista uruguayo, tras golpearse la cabeza durante el altercado con el francés. Esta situación desencadenó en un debate público al que se sumó la esposa del jugador, Mina Bonino, quien decidió responder de manera tajante a los comentarios recibidos en redes sociales.

La difusión de imágenes que muestra a Valverde usando una gorra negra junto a su hijo Bautista desató especulaciones sobre su estado de salud. En ese contexto, Mina Bonino publicó en sus historias una captura de un comentario en la plataforma X, donde un usuario sugirió: “Hay una cosa en los secuestros que se llama prueba de vida. Sube una foto con el periódico de hoy”. Esta insinuación provocó una reacción inmediata y contundente de la periodista argentina, quien expresó: “Estoy harta de esta gente. Harta que se hable desde la impunidad. ¿Qué más se tiene que hacer? ¿Qué pruebas quieren?”.

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Un hombre y una mujer sonríen, uno al lado del otro, con un niño en el centro vestido con un disfraz de pollo amarillo. Hay cortinas rojas detrás
El fuerte descargo de Mina Bonino tras el incidente que involucró a su esposo Federico Valverde en el Real Madrid

La pareja del futbolista señaló en otro posteo en su cuenta de Instagram: “¡Todo para ver quién la tiene más grande! No todo es gratis en la vida. Y lo hago público porque quise arreglarlo por privado pero la gente tiene doble cara y conmigo se hace el bueno, pero después tira mierda hasta diciendo que vendo fotos en Only Fans”. Además, hizo especial hincapié en la falta de empatía ante las críticas que recibió: “Hablar, difamar y ensuciar a las personas tiene sus consecuencias. Y no olviden, no es hombre quien se mete con una mujer de un jugador de fútbol embarazada de seis meses para despotricar su odio personal”.

En medio de la polémica, Bonino también compartió su malestar por la situación personal que atraviesa: “Estoy cansada, loco. Debería estar preocupándome por la salud del bebé que ya bastante la tuve hace tres años y estoy sin comerla ni beberla teniéndome que fumar a un tipo criticarme constantemente sin ningún tipo de sentido. Se acabó, tiene que haber un límite”, manifestó en su descargo público.

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Captura de pantalla de una publicación de Instagram de Mina Bonino con un texto extenso sobre difamación, sobre un fondo con una persona y plumas amarillas
La periodista argentina reaccionó a las críticas recientes en redes sociales

La esposa del futbolista se expresó respecto a las circunstancias en torno al golpe de Valverde, negando versiones de una agresión física directa. “Se golpeó la cabeza, tiene una gorra. Un corte que con la gorra no se nota y eso no es producto de ninguna trompada porque NO LA HUBO, es producto del golpe. Ya lo dijeron todos. ¿Qué más quieren creer? ¿Quieren ver sangre?, acá no la van a ver. Este es MI Instagram, es MI familia y no tengo absolutamente nada que decir ni aclarar porque NO ES MI OBLIGACIÓN. Déjenme en paz”, declaró Bonino.

El Real Madrid confirmó que Valverde no podrá participar en el siguiente compromiso ante el Barcelona debido a la lesión que sufrió y afronta la necesidad de reposo absoluto de entre 10 y 14 días, en cumplimiento de los protocolos médicos. El club también notificó la aplicación de medidas disciplinarias a los dos jugadores implicados, mientras el equipo se encuentra en una etapa decisiva de la temporada. A su vez, el club merengue confirmó la sanción para el uruguayo y Tchouaméni, que deberán pagar 500 mil euros como multa por el altercado.

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