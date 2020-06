La luz del estrés se apaga en su casa de Belgrano, donde convive con Silvia, su esposa, que es psicóloga pero nunca lo convenció de hacer terapia. Su ancla es lo que aprendió día a día y su fe: aunque no va a misa, suele ir a las parroquias donde se venera a San Roque, San Expedito y la Virgen de Desatanudos. En su hogar se relaja escuchando jazz o algo más pop: Rod Stewart y Simply Red están entre sus favoritos. También suele escoger algo de su colección de Sir Arthur Conan Doyle: tiene alrededor de 80 libros y películas basadas en el creador de Sherlock Holmes, un personaje que lo fascina. Crescenti no es un ermitaño ni sólo disfruta de su profesión: le gusta salir a cenar (Tancat y La Parolaccia están entre sus restaurantes favoritos), el buen vino y degustar un budín de pan como postre. También ir a recitales, donde es inevitable que la gente lo reconozca: se podría decir que su índice de aprobación está sobre el 90 por ciento, lo que haría apetecible su candidatura política para cualquier partido, pero jamás cedió en ese plano. “Les dije que yo era médico, había estudiado medicina y que yo quería esto. No me siento político. Lo descarto totalmente. No va conmigo. Yo hice mucho sacrificio para ser médico, muchísimo. Mi diploma no está en juego” , sentenció.