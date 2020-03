—Sí. Hay lugares que han hecho suspensiones individuales, pero el sistema privado no. Hay una autoregulación de la gente, pero en definitiva es el Estado. Es el director de operaciones, el general que tiene que bajar la instrucción precisa para decir: “Señores, a partir de este momento esto no se opera más. Todo lo que no sea urgencia no se opera más”. Esta capacidad instalada es necesaria para pacientes que tienen sus propias enfermedades, esta estructura que estaba preparada estadísticamente, tiene la cantidad de estructura que necesita para seguir atendiendo. Hay gente que tiene que entender que estas cirugías no se pueden hacer en este momento y hay que esperar. Esto es una emergencia, pero uno tiene que prepararse para lo peor; si viene lo mejor, muchísimo mejor, pero tenés que establecer normas. Otro ejemplo que me comentaban hoy y generó mucha angustia en los actores: se sacan normas respecto a las licencias de personal. El personal de salud es diferente al resto. Sería ideal que las normas de licencias sean iguales al resto, sería fantástico. ¿Es posible? No. Porque si nos quedamos sin gente, si no tenemos la estructura para atender, tenemos un problema. El sistema está en una situación límite, y requiere que todos los protocolos que se vayan tomando se hagan entendiendo la emergencia cuidando a los héroes de esta situación: enfermeros y médicos que están en la línea de batalla. Nosotros marcamos: cuidado, suceden cosas que no podemos manejar. Y todas las situaciones han recibido enormes cantidades de pedidos de licencia. Me encantaría que el sistema las pueda dar, les doy la razón a la gente, pero pregunto cómo.