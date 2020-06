Eso fue lo que lo llevó hace casi dos semanas a Acassuso, a la casa con vista al río que alquiló Macri. “Mauricio tiene que ser parte de lo que viene. No es una piedra en el camino, para nada. De todos nosotros es el que más votos sacó. Hoy mis aspiraciones no complican la relación, el día de mañana no sé”, repite en privado. Desde el entorno del ex presidente aseguraron que en ese café a solas no se habló de “nada que no esté en los diarios”. Y detallaron: “Preocupación compartida por la situación que se vive por el futuro inmediato y por los atropellos institucionales. Se reforzó la idea de unidad”. La causa por espionaje ilegal está en los diarios, por lo que es lógico suponer que el tema no estuvo ausente. Cerca de Rodríguez Larreta juran que hoy no es un tema que genere conflicto. Pero enseguida agregan una frase que podría sonar inquietante: “Está claro que a Horacio no le gustó enterarse de que lo espiaban. Pero las pruebas que le mostraron hasta ahora no le preocuparon demasiado. Tampoco se sabe quién estaba atrás de todo esto. Si más adelante aparecieran otras cosas sería distinto”.