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Quiénes son los argentinos que buscan la tercera ronda en el Masters 1000 de Roma: cómo ver los partidos y orden de juego

Tomás Etcheverry, Mariano Navone, Thiago Tirante y Solana Sierra se presentan en el Foro Itálico

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Tomás Etcheverry en el Madrid Open 2026
Tomás Etcheverry debuta en el Masters 1000 de Roma (Instagram: @tomasetcheverry123)

Este sábado continuará la acción en el último Masters 1000 de la temporada sobre polvo de ladrillo romano y que contará con la presencia de los argentinos Tomás Etcheverry, Mariano Navone, Thiago Tirante y Solana Sierra. Toda la jornada se podrá ver en vivo por la pantalla de ESPN y la plataforma de streaming de Disney+ Premium.

Etcheverry, quien a partir de este lunes se convirtió en la mejor raqueta nacional y de Sudamérica, ocupa el puesto 26 del escalafón mundial, debuta en el Foro Itálico desde la fase de 64 por ser cabeza de serie. Del otro lado de la red estará el italiano Mattia Bellucci (80°), verdugo de Román Burruchaga (56°).

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El platense llega al certamen de Roma con la confianza en alza luego de conseguir en febrero pasado su primer título ATP Tour en Río de Janeiro y de alcanzar de forma consecutiva los octavos de final en los Masters 1000 de Miami, Montecarlo y Madrid.

Este será el primer enfrentamiento entre el pupilo de Kevin Konfederak y el europeo. El encuentro está programado para el segundo turno de la Supertennis Arena, cuyo primer partido comienza a las 6:00 (hora de Argentina).

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Mariano Navone (44°) volvió a recuperar las sensaciones tenísticas esta temporada con la llegada de Alberto Luli Mancini a su equipo de trabajo. El bonaerense campeón del Challenger de Cap Cana, sobre canchas duras, y en Bucarest, significó su primer torneo en el ATP Tour, tras vencer en el debut al canadiense Denis Shapovalov (37°) en sets corridos, tendrá un duro partido ante otro jugador de Canadá Felix Auger-Aliassime (5°), cuarto sembrado.

El único antecedente entre ambos quedó en manos de Navone en Múnich en 2025. La organización dispuso que el juego sea en el segundo turno de la BNP Paribas Arena.

Thiago Tirante (69°) abrirá la jornada de la Pietrangeli cuando se mida con el británico Cameron Norrie (19°). El platense, de 25 años, está demostrando una gran versión en 2026 tras vencer al local Gianluca Cadenasso (183°).

El único registro entre sí se dio hace una semana en la ronda de 32 del Masters 1000 de Madrid con triunfo para el inglés.

Sierra y un duro desafío en Roma

Solana Sierra enfrenta a la estadounidense Coco Gauff en el Masters 1000 de Roma
Solana Sierra enfrenta a la estadounidense Coco Gauff en el Masters 1000 de Roma

Solana Sierra viene de superar las dos primeras rondas cómodamente ante la alemana Tamara Korpatsch (87°) y la ucraniana Anhelina Kalinina (93°). En busca de seguir por la senda de la victoria tendrá un duro compromiso ante la estadounidense Coco Gauff, número 4 del mundo y campeona de Roland Garros en 2025.

Cabe destacar que el historial entre ambas marca que la norteamericana se adueñó del único enfrentamiento entre ambas en la United Cup 2026. En aquella ocasión exhibió un tenis sin concesiones y dominó de principio a fin a la argentina, con un contundente 6-1 y 6-1 en el único antecedente que registra el historial entre las dos. Ahora, Sierra buscará protagonizar la sorpresa y escalar hasta la mejor posición de su carrera.

La organización dispuso que el encuentro sea programado para el primer turno de la cancha BNP Paribas Arena.

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