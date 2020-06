La respuesta de Romina Malaspina a las críticas por el atuendo que eligió para conducir el noticiero

Romina Malaspina, en Canal 26 (Fotos: Instagram)

Desde el 31 de mayo Romina Malaspina es una de las figuras de Canal 26. Pero hasta aquí poco se había dicho sobre ella, hasta estas horas. Pero la marplatense, que alcanzó popularidad en su paso por Gran Hermano 2015, no modificó su desempeño en el último noticiero del día de la señal de cable como para obtener otra repercusión: fue su atuendo el que provocó una gran controversia en las redes sociales.

Un top dorado con transparencias y espalda descubierta fue la llave que abrió un tendal de críticas. Y recién a partir de esta circunstancia quienes la repudiaron repararon en la función que Malaspina cumple cada noche en el programa, menospreciando su labor, y creyendo encontrar en su modo de vestir el único mérito que justificaría su presencia en el noticiero.

La respuesta de Romina no tardó en llegar. Influencer al fin, como ella misma se define, primero promovió el canje: en su cuenta de Instagram (que acaba de alcanzar el millón de seguidores) agradeció a la marca que le había provisto el top. Reflexiva, con la personalidad que ya había demostrado en el reality, después se explayó en Twitter. “Todos escandalizados por ver una transparencia de tetas que encima estaban tapadas con pezoneras”, comenzó diciendo, a modo de descargo.

Romina Malaspina y el top de la discordia

“Dejen de hacerse las mojigatas -continuó-. Claro, es muy extraño ver el cuerpo de una mujer, ¿no?”. El cierre de su mensaje, que ya suma 1.6 retuits y casi 13 mil me gusta, fue contundente: “Mientras sigan viendo tetas como algo ‘anormal’ vamos a seguir para atrás. Evolucionen”.

Luego de aquel paso por el GH que conducía Jorge Rial en América, Malaspina (de 26 años) probó suerte en otros ciclos similares, tanto en Chile (fue expulsada de Doble tentación por agredir a una compañera) como en España; en Madrid cumplió con una serie de proyectos laborales. Cuando decidió no participar nunca más de un reality, se probó como cantante, buscando lanzarse en el mercado internacional. Pero así, su presencia en los medios nacionales fue menguando hasta que este año optó por afrontar un cambio en su carrera (un tanto obligada, debido a que la pandemia le impidió instalarse en los Estados Unidos, como estaba en su planes), y se volcó a la conducción.

Romina Malaspina, en "Gran Hermano"

De esa manera llegó esta posibilidad para ser una de las conductoras del noticiero nocturno de Canal 26, junto a Diego Codini y Celeste Muriega. Al anunciar en las redes la noticia, Romina dijo estar “cumpliendo uno de los grandes objetivos” que se había marcado al ingresar a la televisión: “Conducir un programa de esta índole”. Y anunció: “Voy a dar lo mejor de mí, como siempre”.

El descargo en Twitter de Romina Malaspina

Sol Pérez, compañera de Malaspina en la señal de noticias, también fue alcanzada por las críticas, aún cuando no se había manifestado al respecto. Ocurrió que muchos creyeron oportuno trazar un paralelismo entre ambas, con los inicios de Sol siendo la chica del clima de TyC Sports y un estilo que definieron como similar. “Infórmense, no es la primera conducción que hago”, se defendió la actriz, también desde Twitter.

Acto seguido, hizo visibles sus diferencias respecto a la ex Gran Hermano, con quien la vienen comparando desde el mismo día que Romina llegó al canal. “Yo no hago ninguna conducción en tetas, tengo curvas y no voy a usar una bolsa para que ustedes no se pongan nerviosos. Yo no tengo la culpa de lo que hacen los demás”, escribió Pérez.

SEGUÍ LEYENDO

El tesoro personal que Jimena Barón encontró en la casa de Daniel Osvaldo

Wanda Nara y su familia se instalaron en su nueva y lujosa casa de París