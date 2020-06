La frase sonó en la Quinta Los Abrojos hace escasos diez días. El ex Presidente solo respondió con una mueca que no llegó ni a sonrisa. En su interior sentía euforia. Una euforia reivindicativa no solo de sus últimos “ingratos” dos años, sino de casi toda una vida. Porque quien había ido a tocarle la puerta casi en tono de rendición amorosa, quien lo impulsaba a imaginar que su regreso triunfal no era una fantasía negadora, quien le había hecho sentir un orgasmo a su ego era, ni mas ni menos, que uno de los empresarios que más lo había destratado durante toda la vida. El mismísimo Paolo Rocca.