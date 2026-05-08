Trueno mostró cómo fue su encuentro con Mick Jagger en el programa de Jimmy Fallon

El rapero argentino presentó su disco turrazo en el gran show de la NBC

A días de brillar en el show de Jimmy Fallon, Trueno compartió con sus millones de seguidores el detrás de escena de su paso por el programa. Desde las fotos en los pasillos del estudio, hasta su saludo con el conductor y su recorrido por la ciudad, Mateo Palacios, nombre real del artista, incluyó los momentos más memorables de este viaje. Sin embargo, un instante se robó todas las miradas, su encuentro con Mick Jagger, otro de los invitados del ciclo.

“Nueva York City baby”, escribió el joven, describiendo el carrusel que mostraba su paso por el show de Jimmy Fallon. En la primera imagen, el joven posaba con ropa deportiva de espaldas a una puerta con el logo del ciclo. En sus brazos llevaba su típico mate y termo. Luego, a minutos de su presentación, el rapero posó junto al conductor, quien lucía un traje negro con camisa blanca y corbata azul.

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Luego, el argentino mostró el instante en el que le entregaba a Fallon un particular regalo: un set de termo y mate personalizado en una canasta. Al notar la esencia argentina, el conductor se mostró sumamente agradecido, lo cual terminó en un profundo abrazo con Trueno. Así, llegando al final de su carrete, el joven incluyó la foto con la figura de The Rolling Stones, Mick Jagger,

En la fotografía, el argentino señalaba al músico con un dedo, reflejando que era el número uno. A su lado, Jagger emitía una leve sonrisa al tiempo que tomaba al rapero del hombro. Trueno vestía una camiseta negra de manga corta y pantalón oscuro. Llevaba el pelo corto y peinado hacia adelante, y tiene un tatuaje visible en el antebrazo derecho. Su expresión facial era relajada y sonriente, y su postura mostraba confianza, con el brazo izquierdo apoyado sobre el hombro de la persona a su lado y la mano derecha señalando hacia ella.

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Trueno posó junto a Mick Jagger durante su paso por el show de Jimmy Fallon (Instagram)

Por su parte, Jagger llevaba un saco gris claro sobre un suéter marrón y una camisa blanca con un diseño discreto que asomaba por el cuello. Su pantalón era de tono gris oscuro y el cabello es largo, de color castaño con canas, ligeramente despeinado. Su expresión era serena, con una leve sonrisa, y posaba con una mano en el bolsillo del pantalón.

Previamente, la expectativa por la presentación de Trueno era máxima. El anuncio de la presencia del joven como artista invitado en el show de Fallon se replicó en las redes sociales del programa, celebrando el desembarco de un nuevo talento argentino en la escena. Mateo, de apenas 24 años, se sumó así al selecto grupo de compatriotas que han pisado el icónico escenario de la NBC: Nicki Nicole (la primera en hacerlo en 2021), Bizarrap junto a Shakira, Nathy Peluso, Ca7riel y Paco Amoroso, y Nicolás Bereciartua (integrando The Black Crowes).

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Trueno hizo historia y presentó su nuevo álbum, “TURR4ZO”, en el programa de Jimmy Fallon

En la previa, se supo que el rapero llegaría acompañado de su banda, lista para representar la nueva era que propone TURR4ZO. En las imágenes de backstage, se lo vio distendido y sonriente, bailando e incluso compartiendo momentos con Jimmy Fallon y su equipo. El grupo, integrado por músicos como Leo Genovese, Pedro Pasquale, Nico Taranto y Nacho Mateu, posó junto al logo del show y celebró la oportunidad de llevar la música argentina al prime time estadounidense.

“Tocando el tema que le da título a su nuevo álbum, TURR4ZO, bienvenido Trueno”, lo anunció el mítico presentador, con el disco en cuestión en su mano. En un ambiente oscuro y el sample de “Tirate un paso” de Los Wachiturros, el oriundo de La Boca fue copando el escenario que iluminó definitivamente con sus primeras rimas.

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