Revelaron el listado de artistas internacionales que cantarán en el Mundial 2026 en los shows previos a los partidos

Katy Perry encabezará el espectáculo inicial durante el debut de Estados Unidos ante Paraguay en el SoFi Stadium (REUTERS/Mario Anzuoni)

En menos de 40 días, la FIFA ofrecerá una serie de espectáculos sin precedentes para marcar el inicio de la Copa del Mundo con un despliegue artístico y celebraciones que buscan dejar huella tanto en el fútbol como en la cultura global. La organización decidió que cada partido inaugural de los países anfitriones contará con su propia ceremonia de apertura.

Esta edición del torneo será la primera en la historia que reunirá a 48 selecciones y ofrecerá un total de 104 partidos, extendiendo la fiesta futbolística a millones de aficionados de todo el mundo. Desde el primer día, el 11 de junio, la atención se concentrará en el Estadio Azteca, donde México enfrentará a Sudáfrica en el duelo inicial.

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La banda mexicana Maná será parte de una de las ceremonias de inauguración del Mundial (Cortesía: Picnic Festival Centroamerica)

El medio estadounidense The Athletic publicó que, según fuentes cercanas a los organizadores del evento, la FIFA preparó para cada sede anfitriona espectáculos previos con artistas de renombre. Para el partido de apertura en México, el público podrá disfrutar las actuaciones de Maná, Alejandro Fernández, Belinda y Los Ángeles Azules. El evento contará también con la presencia de Tyla, cantante sudafricana, integrando así una representación de ambas naciones en el escenario.

El día siguiente, el 12 de junio, el protagonismo se traslada a Toronto, donde Canadá disputará su primer encuentro de la fase de grupos frente a Bosnia y Herzegovina. La propuesta musical estará a cargo de Michael Bublé, Alanis Morissette y Alessia Cara, todos ellos figuras destacadas de la escena canadiense.

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Esa misma jornada, en Los Ángeles, los Estados Unidos arrancarán su participación enfrentando a Paraguay en el SoFi Stadium, en un espectáculo encabezado por Katy Perry. La presentación estadounidense se completa con la aparición del rapero Future y el DJ Sanjoy, de ascendencia bangladesí y radicado en Los Ángeles. Además, la cantante Lisa, conocida por su paso por el grupo surcoreano Blackpink, actuará junto con Marilina Bogado, representante de Paraguay.

Michael Buble dará inicio al partido entre Canadá ante Bosnia y Herzegovina el 12 de junio (REUTERS/Vincenzo Livieri)

La FIFA dispuso que estas ceremonias de apertura arranquen 90 minutos antes del inicio de cada juego inaugural, lo que permitirá animar a los aficionados que ocupen sus asientos con antelación y vivir la experiencia completa. De acuerdo con The Athletic, los documentos de planificación indican que el espectáculo en México tendrá una duración de 16 minutos y 30 segundos, mientras que los de Estados Unidos y Canadá se desarrollarán en lapsos de 13 minutos.

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Los espectáculos inaugurales no modificarán el acceso de los equipos a realizar el calentamiento previo, incluso se realizará el protocolo habitual inicial que comenzará 25 minutos antes de cada partido y se extenderán por 13 minutos. Por otro parte, la final está programada para el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, aunque la FIFA mantiene en secreto la identidad de los artistas que participarán en la ceremonia de clausura y en el espectáculo de medio tiempo.

Más allá del fútbol, la FIFA aprovechará la ocasión para rendir un homenaje especial al 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos. El cartel de artistas internacionales que confirmaron su presencia incluye al colombiano J Balvin, la brasileña Anitta, el venezolano Danny Ocean, la palestino-chilena Elyanna y el francés Vegedream. La representación canadiense se ampliará con Jessie Reyez, Nora Fatehi y William Prince, consolidando la diversidad y alcance global de los espectáculos.

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