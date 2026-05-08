Crimen y Justicia

Violento robo en Lanús: dos hombres amenazaron y golpearon a una mujer, le sustrajeron el auto y escaparon

Los ladrones aún no fueron atrapados por las autoridades. La víctima no sufrió heridas

Guardar
Google icon
La mujer no quedó herida a pesar del ataque

Una mujer de 61 años fue víctima de un violento robo en el partido de Lanús, en el sur del conurbano bonaerense. Dos hombres la amenazaron, la golpearon y le sustrajeron su vehículo mientras se encontraba en la vereda, frente a su domicilio.

La damnificada, identificada como P.G., se hallaba en la puerta de su casa cuando fue interceptada por los dos individuos, quienes la amenazaron para apoderarse de su Chevrolet Agile color azul. Tras el hecho, los autores escaparon a bordo del rodado sustraído.

PUBLICIDAD

Tal como se puede ver en el video que encabeza la nota y fue captado por una cámara de seguridad, la mujer se bajó del auto con bolsas de compra y se dirigió directamente a su casa. Sin embargo, cuando estaba intentando ingresar, uno de los hombres la tomó por detrás y la tiró al piso.

Allí, forcejeó por unos pocos segundos con el ladrón, hasta que finalmente dejó caer las llaves de su Chevrolet. En ese momento,el otro hombre implicado entró en acción y se acercó para agarrar las llaves. Luego, se metió en el auto, en el asiento del conductor.

PUBLICIDAD

Violento asalto a una mujer en Lanús: le robaron el auto cuando estaba por ingresar a su casa
El robo quedó registrado por las cámaras de seguridad, mostrando el forcejeo y la huida de los delincuentes en el vehículo robado

Ambos comenzaron la huida y la mujer, aunque se acercó al vehículo, no tenía nada por hacer, por lo que solo observó cómo escaparon. En ningún momento pasaron peatones ni ningún auto se frenó para asistir o ayudar a la víctima,. Más allá de que un camión frenó su marcha, el conductor decidió no intervenir.

La víctima no sufrió lesiones físicas como consecuencia del asalto. El vehículo robado, según consta en la denuncia radicada ante la Comisaría 3ra. de Lanús, no cuenta con sistema de rastreo, lo que dificulta su localización. Personal del Grupo Táctico Operativo (GTO) quedó a cargo de las diligencias vinculadas al caso.

Le robaron una camioneta a una familia en Villa Luzuriaga

Una familia llevaba a la hija a una visita al médico y fue atacada por una banda

Una familia de Villa Luzuriaga, en la provincia de Buenos Aires, sufrió un violento asalto armado cuando se disponía a salir de su vivienda, semanas atrás. Cinco individuos interceptaron a los padres y a su hija de 10 años, quien padece una discapacidad, justo cuando planeaban llevarla a su sesión de rehabilitación. Tras una serie de allanamientos, las autoridades lograron detener a cuatro sospechosos.

Las cámaras de seguridad captaron el momento en que los asaltantes amenazaron a los adultos. La menor, debido a su parálisis, permanecía sentada en la camioneta sin posibilidad de moverse por sí sola.

El asalto duró poco más de un minuto. Durante ese lapso, la madre rogó de manera insistente para que le permitieran sacar a su hija: “La nena, la nena, la nena por favor, la nena”, mientras la niña lloraba angustiada.

Los padres consiguieron subir a la camioneta para poner a la niña a salvo, todo bajo la amenaza constante de las armas. Solo después de notar las dificultades físicas de la menor, los delincuentes permitieron que retiraran un triciclo especial del interior del vehículo.

Al finalizar el asalto, los ladrones escaparon llevándose la Ford Maverick familiar, el auto gris en el que se movilizaban y varios objetos personales, como billeteras y un teléfono móvil. Minutos más tarde, la Policía Bonaerense acudió al lugar y la investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N°12 del Departamento Judicial La Matanza, encabezada por el fiscal Matías Marando.

El rastreo del teléfono robado condujo a los investigadores hasta el Barrio Almafuerte —conocido como Villa Palito—, un asentamiento de San Justo próximo al Camino de Cintura, el límite con La Tablada y Ciudad Evita. Siguiendo la geolocalización del dispositivo, el fiscal dispuso allanamientos de urgencia en cuatro domicilios de esa zona.

Como resultado, la Policía detuvo a cuatro hombres identificados como Jonathan Alexander Katzer (29), Roberto Ariel Araujo (29), Kevin Rodríguez de Carvalho Maciel (26) y Juan Miguel Saucedo (33), quienes quedaron señalados como presuntos responsables del hecho, según informaron fuentes policiales.

Temas Relacionados

LanúsRoboÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

“Ella agonizaba y él buscaba las llaves para irse”: el testimonio que complica al acusado del caso Rocío Alvarito

Un agente de la Secretaría de Seguridad de La Plata declaró que el acusado mostró actitudes extrañas mientras la víctima seguía con vida tras caer del balcón

“Ella agonizaba y él buscaba las llaves para irse”: el testimonio que complica al acusado del caso Rocío Alvarito

Condenaron a un hombre que vendía licencias de conducir “a pedido” por redes sociales: cómo lo descubrieron

El sospechoso fue a un juicio abreviado acusado de liderar una banda que producía y comercializaba registros apócrifos. El caso

Condenaron a un hombre que vendía licencias de conducir “a pedido” por redes sociales: cómo lo descubrieron

Secta del porno sado: procesaron por trata de personas a tres miembros clave de la Escuela de Yoga Buenos Aires

La jueza María Romilda Servini le dio un giro radical al caso tras asumir el expediente. Dictó embargos de hasta $1200 millones para tres acusados en un fallo maratónico de 491 páginas

Secta del porno sado: procesaron por trata de personas a tres miembros clave de la Escuela de Yoga Buenos Aires

“Se van a dar cuenta cuando maten a mi hijo”: la advertencia que había hecho el papá de Ángel antes del crimen

En las últimas horas se difundió una conversación entre Luis López y la psicóloga que intervino en la revinculación con la madre. En el audio, el hombre cuestionó las condiciones en las que vivía el menor.“Para ustedes es normal que llore”, denunció

“Se van a dar cuenta cuando maten a mi hijo”: la advertencia que había hecho el papá de Ángel antes del crimen

Dolor en Misiones: una bebé de tres meses murió por la caída de una rama seca de un árbol

El desprendimiento ocurrió durante el temporal de anoche en una vivienda del paraje Dos de Abril, en la localidad de El Soberbio. La menor presentó traumatismo encéfalo craneano con fractura de cráneo

Dolor en Misiones: una bebé de tres meses murió por la caída de una rama seca de un árbol

DEPORTES

El argentino Faustino Oro hizo tablas en Cerdeña y quedó a un paso de convertirse en Gran Maestro de ajedrez

El argentino Faustino Oro hizo tablas en Cerdeña y quedó a un paso de convertirse en Gran Maestro de ajedrez

Sorpresa en el Masters 1000 de Roma: Novak Djokovic cayó ante el 79° del mundo en su regreso tras una lesión

Recibió un brutal golpe y siguió jugando con la nariz quebrada: la dura infracción que sufrió una figura del handball

La importante mejora aerodinámica de Alpine que retorna al “viejo DRS”: cómo influyó en Colapinto y los motivos del cambio

Francisco Cerúndolo venció con autoridad a Alejandro Tabilo y avanzó a la tercera ronda del Masters 1000 de Roma

TELESHOW

Myriam Bunin le respondió a Araceli González tras su charla con su hija: “La nota la opacó ella, anuló a Florencia”

Myriam Bunin le respondió a Araceli González tras su charla con su hija: “La nota la opacó ella, anuló a Florencia”

Lali se sumó al encuentro de las cantantes argentinas para recibir a una invitada especial: “Bienvenida siempre”

La propuesta íntima de Gladys La Bomba Tucumana a Manuel Íbero en Gran Hermano: “Te autorizo a que me comas la boca”

El romántico saludo de Nico Vázquez a Dai Fernández en su primer cumpleaños como novios: “En todo y más”

Vuelve un clásico de la televisión argentina: nostalgia, polémica y una nueva historia en marcha

INFOBAE AMÉRICA

Cómo las gotas de agua explotan al evaporarse y por qué ese hallazgo podría cambiar la nanotecnología

Cómo las gotas de agua explotan al evaporarse y por qué ese hallazgo podría cambiar la nanotecnología

El enigma que prende la cancha: ¿quién es Kait Nassin?

Caleb Orr encabezará visita de EE.UU. a El Salvador y Honduras para explorar oportunidades en diversos sectores

Panamá detecta caso importado de sarampión tras ingreso por Bocas del Toro

Qué dicen los expertos sobre los documentos ovni que Estados Unidos hizo públicos: “Fenómenos imposibles de explicar”