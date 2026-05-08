Violento robo en Lanús: dos hombres amenazaron y golpearon a una mujer, le sustrajeron el auto y escaparon

La mujer no quedó herida a pesar del ataque

Una mujer de 61 años fue víctima de un violento robo en el partido de Lanús, en el sur del conurbano bonaerense. Dos hombres la amenazaron, la golpearon y le sustrajeron su vehículo mientras se encontraba en la vereda, frente a su domicilio.

La damnificada, identificada como P.G., se hallaba en la puerta de su casa cuando fue interceptada por los dos individuos, quienes la amenazaron para apoderarse de su Chevrolet Agile color azul. Tras el hecho, los autores escaparon a bordo del rodado sustraído.

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Tal como se puede ver en el video que encabeza la nota y fue captado por una cámara de seguridad, la mujer se bajó del auto con bolsas de compra y se dirigió directamente a su casa. Sin embargo, cuando estaba intentando ingresar, uno de los hombres la tomó por detrás y la tiró al piso.

Allí, forcejeó por unos pocos segundos con el ladrón, hasta que finalmente dejó caer las llaves de su Chevrolet. En ese momento,el otro hombre implicado entró en acción y se acercó para agarrar las llaves. Luego, se metió en el auto, en el asiento del conductor.

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El robo quedó registrado por las cámaras de seguridad, mostrando el forcejeo y la huida de los delincuentes en el vehículo robado

Ambos comenzaron la huida y la mujer, aunque se acercó al vehículo, no tenía nada por hacer, por lo que solo observó cómo escaparon. En ningún momento pasaron peatones ni ningún auto se frenó para asistir o ayudar a la víctima,. Más allá de que un camión frenó su marcha, el conductor decidió no intervenir.

La víctima no sufrió lesiones físicas como consecuencia del asalto. El vehículo robado, según consta en la denuncia radicada ante la Comisaría 3ra. de Lanús, no cuenta con sistema de rastreo, lo que dificulta su localización. Personal del Grupo Táctico Operativo (GTO) quedó a cargo de las diligencias vinculadas al caso.

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Le robaron una camioneta a una familia en Villa Luzuriaga

Una familia llevaba a la hija a una visita al médico y fue atacada por una banda

Una familia de Villa Luzuriaga, en la provincia de Buenos Aires, sufrió un violento asalto armado cuando se disponía a salir de su vivienda, semanas atrás. Cinco individuos interceptaron a los padres y a su hija de 10 años, quien padece una discapacidad, justo cuando planeaban llevarla a su sesión de rehabilitación. Tras una serie de allanamientos, las autoridades lograron detener a cuatro sospechosos.

Las cámaras de seguridad captaron el momento en que los asaltantes amenazaron a los adultos. La menor, debido a su parálisis, permanecía sentada en la camioneta sin posibilidad de moverse por sí sola.

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El asalto duró poco más de un minuto. Durante ese lapso, la madre rogó de manera insistente para que le permitieran sacar a su hija: “La nena, la nena, la nena por favor, la nena”, mientras la niña lloraba angustiada.

Los padres consiguieron subir a la camioneta para poner a la niña a salvo, todo bajo la amenaza constante de las armas. Solo después de notar las dificultades físicas de la menor, los delincuentes permitieron que retiraran un triciclo especial del interior del vehículo.

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Al finalizar el asalto, los ladrones escaparon llevándose la Ford Maverick familiar, el auto gris en el que se movilizaban y varios objetos personales, como billeteras y un teléfono móvil. Minutos más tarde, la Policía Bonaerense acudió al lugar y la investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N°12 del Departamento Judicial La Matanza, encabezada por el fiscal Matías Marando.

El rastreo del teléfono robado condujo a los investigadores hasta el Barrio Almafuerte —conocido como Villa Palito—, un asentamiento de San Justo próximo al Camino de Cintura, el límite con La Tablada y Ciudad Evita. Siguiendo la geolocalización del dispositivo, el fiscal dispuso allanamientos de urgencia en cuatro domicilios de esa zona.

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Como resultado, la Policía detuvo a cuatro hombres identificados como Jonathan Alexander Katzer (29), Roberto Ariel Araujo (29), Kevin Rodríguez de Carvalho Maciel (26) y Juan Miguel Saucedo (33), quienes quedaron señalados como presuntos responsables del hecho, según informaron fuentes policiales.