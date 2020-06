El titular del SAME aseguró que “nada hacía pensar esa deflagración” porque los bomberos ya habían colocado varias líneas de manguera para sofocar el incendio. “El tema es que hasta que no se haga una pericia no sabemos qué es lo que pasó porque era un olor confuso”, destacó. “ Vos podés oler el gas cuando hay una deflagración, pero había olor a otra sustancia que yo no podía discernir. Tuvimos la suerte que la deflagración hizo como si fuera una curva. Tendemos a agacharnos y nos pasan esquirlas, vidrios y mampostería por arriba nuestro. Nos sacude pero no nos alcanza a tirar al suelo”.