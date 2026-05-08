Crimen y Justicia

“Ella agonizaba y él buscaba las llaves para irse”: el testimonio que complica al acusado del caso Rocío Alvarito

Un agente de la Secretaría de Seguridad de La Plata declaró que el acusado mostró actitudes extrañas mientras la víctima seguía con vida tras caer del balcón

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El video que la Justicia extrajo del celular de la joven

La situación judicial de M.A.G. quedó más complicada después de la declaración de un testigo clave, quien relató ante fiscalía una serie de actitudes extrañas del imputado mientras Rocío Alvarito agonizaba tras caer desde un balcón en La Plata.

El nuevo testimonio pertenece a un agente de la Secretaría de Seguridad de La Plata, uno de los primeros en llegar al lugar del hecho, según confiaron fuentes del caso a Infobae. Se presentó este jueves ante el fiscal Álvaro Garganta, a cargo de la investigación.

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El testigo contó que Rocío estaba en el suelo, con vida, respirando con dificultad. En ese contexto, describió que M.A.G., su pareja y principal acusado, tenía sangre en la ropa, se encontraba nervioso y buscaba las llaves porque quería irse a trabajar.

También afirmó que el imputado estaba buscando insistentemente el celular de la víctima mientras ella seguía con signos vitales.

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El hecho ocurrió en el departamento que la pareja alquilaba, en la calle 47 y Diagonal 76

La declaración se suma a una causa que ya tiene otras pruebas relevantes. Entre ellas, dos videos grabados por la propia víctima poco antes de caer, en los que se la ve angustiada discutiendo con M.A.G.

En una de esas filmaciones, Rocío muestra marcas en sus brazos y señala la violencia que habría sufrido dentro del departamento, mientras acusa a su pareja de maltrato y registra el desorden del lugar. “Mirá cómo me marcó toda”, dice mientras muestra su brazo en las cámaras. De fondo, se ve al hombre que apenas la mira.

En el otro video, le repite mientras él se le acerca: “Ahí está el violento”.

El acusado negó haber tenido responsabilidad directa en la muerte de Rocío y dijo que trató de evitar que cayera del segundo piso. “Corrí al piso de abajo para atajarla, pero ya había caído”, declaró.

Declaró que la noche anterior discutieron y durmieron separados, y que al día siguiente él había decidido terminar la relación. Según su versión, Rocío reaccionó de manera agresiva: “Lo tomó muy mal, empezó a empacar sus cosas en una bolsa y comenzó a romper cosas del departamento” donde convivían, ubicado en la calle 47 y Diagonal 76.

Frente a esa situación, dijo que llamó al padre de Rocío para que fuera a buscarla, pero que este no pudo ir.

Crimen de Rocio Alvarito en La Plata
El sospechoso permanece bajo arresto

M.A.G. relató que, durante la pelea, Rocío tiró su llave por el balcón y luego intentó salir por la baranda. Explicó que trató de sostenerla de los brazos para evitar que cayera, pero no pudo y, al ver la situación, pidió ayuda a los vecinos y bajó corriendo para intentar auxiliarla.

“Cuando Rocío se colgó de la baranda del balcón, quise subirla, tomándola de sus brazos, pero no pude y le pedí que aguantara... Había vecinos que se acercaron a la puerta del departamento y les pedí que llamaran a la Policía, a modo de pedido de ayuda“, afirmó.

El hombre permanece detenido en la Alcaidía Departamental de La Plata Roberto Pettinato. La defensa solicitó una morigeración de la detención, que todavía no fue resuelta. El juez de Garantías ordenó la realización de pericias psicológicas y psiquiátricas para determinar si corresponde otorgarle prisión domiciliaria.

El informe ambiental en el domicilio propuesto ya está hecho, pero falta la evaluación clínica del imputado.

Rocío Alvarito
Rocío tenía 26 años

M.A.G. está imputado por privación ilegal de la libertad agravada, en concurso real con abandono de persona seguido de muerte. Los abogados que representan al padre de Rocío, Cristian González, Gastón Jesser y Sebastián Iturria, afirman que, con los nuevos elementos, creen más firmemente en la figura del femicidio.

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