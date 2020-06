Al ver a los efectivos de seguridad, los vecinos decidieron defender y apoyar al DJ con aplausos y cacerolazos. “Si la gente no salía a defenderme, no sé qué pasaba -continuó Zambrano-. La Policía vino con respeto pero fue tajante y fuerte. No me parecen los modos pero lo entiendo, la Policía no está para estas cosas. Estamos en una pandemia, está para cosas más serias. El sábado pasé tres temas de Sergio Denis y al segundo ya vino el patrullero que venía de un tiroteo en la Villa 31. No hay una explicación lógica para todo esto”.