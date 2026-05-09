Honduras

Honduras y Guatemala avanzan agenda regional de inversión, empleo y energía

El presidente de Honduras, Nasry Asfura, sostuvo una reunión bilateral con su homólogo de Guatemala, Bernardo Arévalo, en San José, Costa Rica, donde ambos mandatarios abordaron temas estratégicos para fortalecer la cooperación entre ambas naciones y avanzar en una agenda conjunta de desarrollo regional.

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Nasry Asfura y Bernardo Arévalo sostuvieron una reunión bilateral en Costa Rica. (FOTO: Presidencia de Honduras)
Nasry Asfura y Bernardo Arévalo sostuvieron una reunión bilateral en Costa Rica. (FOTO: Presidencia de Honduras)

En el marco de la toma de posesión de la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, el presidente de Honduras, Nasry Asfura, sostuvo una reunión bilateral con su homólogo de Guatemala, Bernardo Arévalo, con el objetivo de fortalecer la cooperación entre ambos países y avanzar en temas estratégicos para el desarrollo regional.

El encuentro se llevó a cabo en la ciudad de San José, Costa Rica, donde ambos mandatarios dialogaron sobre una agenda común enfocada en comercio regional, inversión, seguridad, energía, integración centroamericana, generación de empleo y el impulso de proyectos que permitan mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos hondureños y guatemaltecos.

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La reunión ocurre en un momento en el que Honduras busca reforzar sus relaciones diplomáticas y económicas con los países de la región, mientras impulsa mecanismos de cooperación orientados al crecimiento económico y la estabilidad.

Durante el diálogo, Asfura reafirmó la importancia de construir alianzas regionales sólidas basadas en la confianza, el trabajo coordinado y la búsqueda de soluciones compartidas a los desafíos que enfrentan ambas naciones.

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“Seguimos construyendo puentes de cooperación y confianza con nuestros países hermanos. Honduras y Guatemala comparten grandes retos, pero también enormes oportunidades para crecer juntos mediante el diálogo, la transparencia y el trabajo coordinado”, expresó el mandatario hondureño.

El gobernante también reiteró su compromiso de generar un clima favorable para la inversión nacional y extranjera, basado en reglas claras, estabilidad institucional y cooperación entre gobiernos, elementos que considera fundamentales para fortalecer la economía regional.

Honduras y Guatemala avanzan en temas de comercio, seguridad y energía. (FOTO: Presidencia de Honduras)
Honduras y Guatemala avanzan en temas de comercio, seguridad y energía. (FOTO: Presidencia de Honduras)

En la reunión bilateral, uno de los puntos centrales fue la necesidad de ampliar los espacios de colaboración en materia energética y comercial, dos áreas consideradas estratégicas para mejorar la competitividad de ambos países y dinamizar el intercambio económico en Centroamérica.

Asimismo, se discutieron mecanismos para fortalecer la seguridad regional y generar mayores oportunidades laborales, temas que continúan siendo prioridad dentro de las agendas gubernamentales de Honduras y Guatemala.

Honduras apuesta por ampliar alianzas económicas con Guatemala. (FOTO: Presidencia de Honduras)
Honduras apuesta por ampliar alianzas económicas con Guatemala. (FOTO: Presidencia de Honduras)

Los jefes de Estado estuvieron acompañados por sus respectivas delegaciones oficiales. Por Honduras participó la secretaria de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, Mireya Agüero, mientras que por Guatemala estuvo presente el canciller Carlos Ramiro Martínez.

Paralelamente al encuentro presidencial, ambos cancilleres sostuvieron conversaciones enfocadas en fortalecer la cooperación diplomática, comercial y política entre ambas naciones, como parte de una estrategia orientada a profundizar los lazos bilaterales.

Por su parte, el presidente guatemalteco Bernardo Arévalo destacó la importancia de mantener una relación cercana entre ambos países y continuar impulsando mecanismos de integración regional.

“Guatemala y Honduras tienen una relación histórica y fraterna. Continuaremos impulsando espacios de colaboración que permitan generar bienestar, crecimiento económico y mayores oportunidades para nuestros pueblos”, manifestó el mandatario guatemalteco.

“Nuestros países comparten historia, cultura y una gran amistad”, expresó Arévalo, reafirmando el compromiso de trabajar conjuntamente por el bienestar y el crecimiento de ambos pueblos. (FOTO: X)
“Nuestros países comparten historia, cultura y una gran amistad”, expresó Arévalo, reafirmando el compromiso de trabajar conjuntamente por el bienestar y el crecimiento de ambos pueblos. (FOTO: X)

El encuentro también sirvió para reiterar el compromiso de ambos gobiernos de trabajar conjuntamente en iniciativas que promuevan el desarrollo sostenible y la competitividad regional, en medio de desafíos comunes como el desempleo, la migración, la seguridad y la necesidad de atraer nuevas inversiones.

La reunión bilateral entre Honduras y Guatemala se suma a una serie de acercamientos diplomáticos impulsados por el gobierno hondureño en los primeros meses de la administración Asfura, orientados a consolidar relaciones con líderes de América Latina y fortalecer la presencia del país en espacios de cooperación regional.

Aunque no se anunciaron acuerdos específicos tras la reunión, ambas administraciones coincidieron en la necesidad de continuar fortaleciendo una agenda común que permita traducir la cooperación política en resultados concretos para las poblaciones de ambos países.

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