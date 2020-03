“Lo que más me preocupa es la incomprensión de la gente. Me preocupa que haya tontos que no entienden el riesgo en el que estamos -había dicho el presidente Alberto Fernández hace unos días, a propósito de la enorme cantidad de personas que tomaban las rutas con sus coches, sin ninguna necesidad-. Me preocupa el idiota que circula con fiebre y que puede estar lastimando la salud de todos. Me preocupa mucho su egocentrismo y que no pueda medir el daño que le puede hacer al que está al lado".