La trasladaron el sanatorio Agote, donde algunos síntomas empeoraron: “No sé cómo se llamará perder la respiración pero, en mis palabras, mi garganta se cerró, me empezó a doler el pecho, me caí al piso de la tos y no pude frenar”. Marisol tocó el botón de emergencias. “Las enfermeras me abrieron la boca y me metieron una jeringa llena de codeína y otros preparados por la garganta”.