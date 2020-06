En plena emergencia del coronavirus, Zannini dictaminó a favor del ex vicepresidente. Para el procurador del Tesoro, el único impedimento para no cobrar la pensión sería el juicio político del Congreso. “Esa norma (el artículo 29 de la Ley N.° 24.018) contempla, como única causal impeditiva de la obtención del beneficio, la remoción por mal desempeño previo juicio político; extremo este que no se configuró en el caso, por lo que la denegatoria se basó en consideraciones de carácter valorativo que no se corresponden con el texto expreso de la ley, de cuya letra se apartó de manera manifiesta”, dice el dictamen de fines de abril.