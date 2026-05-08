Myriam Bunin le respondió a Araceli González tras su charla con su hija: “La nota la opacó ella, anuló a Florencia”

Myriam Bunin se refiere al último cruce que tuvo con Araceli González

En una mezcla de bronca e indignación, Myriam Bunin levantó el guate y le respondió a Araceli González luego de que la actriz la acusara de tener pensamientos retrógrados, acusándola de incitar a las mujeres a silenciarse, defendiendo con firmeza los valores que transmitió a su hija.

El conflicto inició luego de que Bunin tildara a González de ‘mujer brava’ en medio de una entrevista con su hija, Flor Torrente. “Es bravísima tu madre. No puede pasar por desapercibida en ningún lugar. Me imagino que no. Entonces, como tiene un pensamiento, y como pensamiento una voz, vos sabías que en cualquier momento siempre iba a venir un titular o algo”, fueron las palabras que pronunció Bunin.

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Lejos de impactarse por la descripción que la conductora hacia de su madre, Torrente afirmó: “No sé si es que tiene tanto carácter. Es una mujer que dice lo que piensa. Capaz a la gente no le gusta decir las cosas que piensa, pero eso te enferma”.

En la misma publicación, y claramente molesta, Araceli González salió al cruce y utilizó la sección de comentarios del video para confrontar directamente a Bunin: “Vos no vas a pasar desapercibida por tu comentario. Alguien no pasa desapercibido en algún lugar cuando tiene dignidad, cuando no se calla y cuando eligen las batallas”, escribió la actriz. Y añadió que el comentario de la periodista “realmente deja mucho que desear”.

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La exmodelo profundizó en su crítica al destacar el modo en que su hija fue criada: “Por suerte, mi hija siempre fue y será una persona amada y respetada y sabe de la importancia que es elegir calidad de vida desde nuestra propia decisión y defendiendo nuestros derechos como simples mujeres en la vida”. La actriz dirigió su reproche directamente a la periodista y argumentó que conoce su forma de actuar “hace muchos años”: “Sé cómo acciona, pero me da alegría, porque la que se expone es usted con un pensamiento retrógrado, incitando a las mujeres a que no se expresen”, afirmó la exmodelo en la cuenta oficial del programa.

Myriam Bunin dialogó con Intrusos y apuntó contra la expareja de Adrián Suar

Así las cosas, este viernes, Myrian buscó explicar la situación y el contexto en el que había criticado a González. “Primero quiero decirle a Flor Torrente que es un ser excepcional. Es una chica hermosa de adentro hacia afuera. O sea que la viene remando en todo lo que hizo de una manera muy noble, muy lineal, sin tomarse nada más que de sus deseos”, comenzó diciendo la periodista en Intrusos (América).

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Fue entonces cuando una de las panelistas agregó: “Cuando vos le decís ‘tu madre es bravísima’, la cara de ella se transforma”. Lejos de dar lugar a esta teoría, la comunicadora agregó: “Mi recibimiento fue sos una princesa. El que ve el programa, yo le hago un homenaje al papá que falleció el año pasado, a Torrente. En esta charla, ella me empieza a decir que siempre tuvieron mujeres muy fuertes en la familia, la mamá y la abuela”.

Myriam Bunin apuntó contra Araceli González

Luego, Bunin continuó: “Entonces empezamos a hablar de eso y empezamos a hablar de su infancia, donde ella me dice que no podía estudiar canto porque la mamá no la dejaba todavía. ¿Esto por qué viene? Porque en el final se lanza como cantante en mi programa. No cantó en ese momento porque estaba resfriada. Y yo le digo: Bueno, pero tu mamá tiene un carácter fuerte. Es bravísima. En italiano, no significa nada despectivo”.

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En ese marco, Myrian sentenció el conflicto apuntando a la actitud que tomó González con su comentario: “Es que encima ahí es donde, lamentablemente, quedó anulada Florencia viniendo la mamá. Quedó focalizado”.