Este 2020 cambió el mundo. Quizás como nunca antes. La pandemia no espera: ya trazó un escenario distinto en todos los órdenes. Hay que repensar una nueva era mirando al futuro, aunque surge una paradoja: no hay tiempo, todo es urgencia. Y hay que repensarse también, en este aislamiento donde sí parece sobrarnos el tiempo. Esa es la palabra de estos días: el tiempo. Y en estas circunstancias, Telefe pareció apropiárselo. Porque cuando la televisión -que no puede estar ajena, por supuesto- busca acomodarse, el canal hizo una jugada que impactó en el rating como desde hacía meses no sucedía. Recurriendo a una superproducción brasileña que pone otra vez en escena una de las historias más maravillosas y dramáticas de todos los tiempos: Jesús.