Hasta último momento, Cristina no había querido confirmar su presencia en los tribunales. No obstante, había un gran despliegue de seguridad a la espera de su llegada. Al salir de su casa en La Recoleta, la ex presidenta difundió por sus redes sociales un video en donde se mostraba su recorrido desde un auto. En una voz en off, Cristina decía que este viaje era muy distinto a las veces que tuvo que ir a Comodoro Py citada a indagatoria cuando la convocaba el fallecido juez Claudio Bonadio en “causas armadas” -dijo- y la seguían motos transmitiendo en vivo